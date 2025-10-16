ناکامی سوداگران مرگ در انتقال بالغ بر ۱۴ کیلوگرم شیشه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی ایست و بازرسی کنجی شهرستان بندرخمیر در راستای مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر، حین کنترل محورهای مواصلاتی کهورستان به سمت لارستان به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک و دستور توقف دادند.

وی در ادامه افزود: ماموران این یگان این خودرو وانت را متوقف و در بازرسی دقیق از این خودرو توقیفی مقدار ۱۴ کیلو و ۷۰۰ گرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود کشف و ضبط کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در ادامه بیان داشت: در این خصوص راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

سرهنگ دولتیاری در پایان تصریح کرد: پلیس با به‌کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در مقابله با پدیده قاچاق و مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ تلاش می‌کند و از عموم مردم فهیم و قدر شناس استان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص تهیه، توزیع مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.