توضیحات پلیس هرمزگان در رابطه با جان باختن یک فرد بر اثر تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس هرمزگان اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند در پی اقدامات عملیاتی جهت مقابله با قاچاق کالا در شهرستان رودان، مأموران یگان تکاوری به یک دستگاه خودروی پژو که در حال تخلیه محموله پارچه قاچاق به داخل یک اتوبوس بود مشکوک شدند که راننده خودروی مذکور پس از مشاهده مأموران بدون توجه به هشدارهای پلیس اقدام به فرار کرد که در جریان تعقیب و گریز صورت‌گرفته، متأسفانه بر اثر تیراندازی مأمور مربوطه، راننده خودرو جان خود را ازدست داد.

فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده محترم متوفی و آرزوی صبر برای بازماندگان، اعلام می‌دارد که پرونده این حادثه به صورت ویژه وبا نظارت دقیق فرماندهی انتظامی و مسئولین قضائی استان در حال رسیدگی است و مأمور تیرانداز نیز جهت انجام تحقیقات تحت بازداشت قرارگرفته است.

پلیس بر این اصل ثابت و غیرقابل اغماض تأکید می‌نماید که قانون برای همه یکسان است و در صورت بروز هرگونه تخلف حتی از سوی یک مأمور، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان هرمزگان نتایج بررسی‌های تکمیلی را متعاقباً به اطلاع عموم مردم شریف خواهد رساند.