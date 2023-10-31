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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰

جانشین فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

کشف ۱۱۲ کیلوگرم مواد مخدر در البرز

کشف ۱۱۲ کیلوگرم مواد مخدر در البرز

کرج- جانشین فرمانده انتظامی استان البرز از کشف ۱۱۲ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد.

سرهنگ محمد نادربیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی گسترده مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، یک باند حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر به استان البرز شناسایی و مشخص شد که این افراد با استفاده از یک دستگاه خودرو نیسان وانت در حال انتقال مقدار قابل توجهی تریاک به حوزه استحفاظی استان البرز هستند.

وی افزود: در ادامه با ردگیری خودرو حامل مواد مخدر، مأموران در منطقه گرمدره کرج خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۱۱۲ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: در این عملیات ۳ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ نادربیگی متذکر شد: مبارزه توأمان پلیس با قاچاق مواد مخدر در راستای پیشگیری از گرفتاری جوانان و نوجوانان به گرداب اعتیاد و برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر است.

کد مطلب 5926680

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    نظرات

    • انواری IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      8 0
      پاسخ
      بیچاره شدیم دوباره گران شد
    • ناشناس IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بابا تریاک ومزاحم نشوید ما قدیما چه کار کنیم چرا باید چند برابر پول بدیم

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