کشف ۱۱۲ کیلوگرم مواد مخدر در البرز

سرهنگ محمد نادربیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی گسترده مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، یک باند حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر به استان البرز شناسایی و مشخص شد که این افراد با استفاده از یک دستگاه خودرو نیسان وانت در حال انتقال مقدار قابل توجهی تریاک به حوزه استحفاظی استان البرز هستند.

وی افزود: در ادامه با ردگیری خودرو حامل مواد مخدر، مأموران در منطقه گرمدره کرج خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۱۱۲ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: در این عملیات ۳ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ نادربیگی متذکر شد: مبارزه توأمان پلیس با قاچاق مواد مخدر در راستای پیشگیری از گرفتاری جوانان و نوجوانان به گرداب اعتیاد و برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر است.