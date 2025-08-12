به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای تحقق سیاست‌های مبارزه قاطع و مستمر با مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان حاجی‌آباد، با همکاری پاسگاه بخش "احمدی"، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ مشکوک و دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو پس از مشاهده مأموران اقدام به دور زدن و فرار نمود که مأموران با انجام تعقیب و گریز طولانی حلقه محاصره را تنگ‌تر کردند که در نهایت متهم خودرو را رها و با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی منطقه متواری شد.

جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو مقدار ۹۹ کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد و تلاش برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان متواری در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی در پایان هشدار داد: پلیس قاطعانه با هرگونه فعالیت قاچاق مواد مخدر برخورد خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه مورد مشکوک رااز طریق سامانه ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا امنیت و سلامت جامعه حفظ شود.