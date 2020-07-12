کشف ۳۶ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری سوداگران مرگ توسط پلیس سمیرم

سرهنگ دوم سهراب قرقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک دستگاه وانت پیکان حامل مواد مخدر در عملیات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی توقیف شد.

وی اضافه کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک و آن را متوقف و در بررسی اولیه مشخص شد که خودرو اسکورت محموله است.

رئیس پلیس سمیرم افزود: بلافاصله پس از توقیف خودروی اسکورت، خودروی وانت پیکان حامل مواد مخدر شناسایی که در یک عملیات غافلگیرانه و سریع توقیف شد.

سرهنگ قرقانی بیان داشت: در بازرسی دقیق از خودروی وانت پیکان مقدار ۳۶ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و در این رابطه سه نفر سوداگر مرگ نیز دستگیر و هر دو خودرو روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم گفت: مبارزه با سوداگران و قاچاقچیان مواد مخدر صورت ویژه در دستور کار نیروی انتظامی بوده و پلیس با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.