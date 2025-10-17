امام جمعه ایرانشهر: یحیی سنوار چهره درخشان مقاومت و مجاهدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر ضمن اشاره به روز تربیت‌بدنی و توجه اسلام به سلامت جسم، سخنان رئیس‌جمهور آمریکا را در ترویج ایران‌هراسی و تلاش برای ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه محکوم و بر ضرورت همکاری مردم با نیروهای امنیتی برای تقویت احساس آرامش و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.

امام جمعه ایرانشهر اظهار داشت: ۲۵ مهرماه مصادف است با عملیات «طوفان الاقصی» و شهادت یحیی سنوار؛ او چهره درخشان مقاومت و مجاهدت بود که با عزمی پولادین در مقابل ظالم و متجاوز ایستاد و با تدبیر و شجاعت، سیلی زد و ضربه جبران‌ناپذیری بر دشمن وارد کرد. یادگاری مانند هفتم اکتبر در تاریخ ماندگار شد.

وی بیان کرد: با عملیاتی که یحیی سنوار انجام داد، نقطه عطفی در تاریخ رقم خورد. حماس شکست غیرقابل ترمیمی را برای رژیم صهیونیستی به ارمغان آورد و تصویر یحیی سنوار در آخرین لحظه‌های مقاومت، تصویری ماندگار و تأثیرگذار در تاریخ شد؛ نماد فروپاشی اسطوره نظامی و امنیتی صهیونیستی.

امام جمعه ایرانشهر به اظهارات سخیف رئیس‌جمهور آمریکا در رژیم جعلی اسرائیل و کنفرانس شرم‌الشیخ اشاره کرد و افزود: او با طرح ادعاهایی علیه ایران، تلاش دارد ایران‌هراسی را در منطقه ترویج دهد تا زمینه فروش سلاح، حضور نیروهای امنیتی و تسلط بر منابع انرژی را فراهم کند.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای دروغ درباره مهار ایران هسته‌ای و مذاکره با ایران، درصدد تسلیم‌سازی ملت‌هاست؛ اما جمهوری اسلامی ایران عزت و مصلحت خود را با هیچ مذاکره تحت فشار معاوضه نخواهد کرد. خروج از برجام توسط خود آنان انجام شد و هنوز هم به آن افتخار می‌کنند، در حالی که بد عهدی‌شان بر جهانیان آشکار است.

حجت الاسلام بزمانی در پایان با اشاره به فضای روانی جامعه و مطالبه مردم برای امنیت بیان کرد: تأمین امنیت مسئولیتی مشترک میان مردم و نیروهای انتظامی است؛ باید هر دو در کنار هم باشند. نیروها نباید با افراد شرور و سارق مماشات کنند و شورای تأمین شهرستان باید با اهتمام جدی، این مطالبه مردمی را پیگیری کند تا احساس امنیت در جامعه تقویت شود.