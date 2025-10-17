استقبال از کتب حوزه مقاومت در شرایط کنونی؛ اینستاگرام مانع فروش شعر!

علی رکاب مدیر اجرایی فروشگاه «اسم»، درباره فروش این کتابفروشی در این هفته و هفتههای اخیر به خبرنگار مهر گفت: یکسری چیزها که مثل قبل است. یعنی کتابهای حوزه ادبیات، رمان و روانشناسی بیشتر فروش میرود. منتها به خاطر اتفاقاتی که در کشور افتاده است، کتابهای حوزه مقاومت هم در کتابفروشی ما خیلی مورد استقبال قرار میگیرد و خوب فروش میشود.
رکاب ادامه داد: به ویژه کتابهای جدیدی که در حوزه ادبیات مقاومت منتشر میشوند، خوب دیده میشود؛ کتابهایی مثل «اسرائیل شر مطلق» و «دوازده صفر سه» که اخیراً بیرون آمدهاند و استقبال از آنها بیشتر بوده است.
فروش رمانهای ایرانی و رمانهای ترجمه تقریباً برابر است
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان فروش کتابهای شعر در مقایسه با رمان، گفت: رونق کانالهای تلگرامی و اینستاگرام، باعث شده مواجهه با شعر شاعران از طریق فضای مجازی رقم بخورد. به همین خاطر کتاب شعر دیگر فروش سابق را ندارد. اگرچه خود من و خیلی افراد هنوز کتاب شعر میخوانند و علاقه دارند. خود ما اگر مشتری به فروشگاه بیاید، بستگی به سلیقه طرف مقابل، شعر هم پیشنهاد میدهیم و شعر از سبد پیشنهادی ما حذف نشده است. ولی به صورت کلی فروش شعر کم شده است.
رکاب درباره استقبال از رمان ایرانی و رمان ترجمه هم گفت: رمان ایرانی و رمان ترجمه، هر دو فروش میروند. محاسبه چشمی من تقریباً برابر است. یعنی نمیشود گفت کدامیک از آنها بر دیگری غلبه دارد.
مدیر اجرایی فروشگاه اسم با اشاره به جابجایی فروشگاه اسم، درباره وضعیت فروش و استقبال مخاطبان از فروشگاه جدید، گفت: ما یکسری مخاطب ثابت و وفادار و پروپاقرص داریم که آنها هنوز به ما سر میزنند، ولی به خاطر اینکه از محل رفت و آمد مردم دور شدهایم و تقریباً پرت افتادهایم، متأسفانه ریزش خیلی زیادی در مخاطبانمان داشتهایم.
این فعال حوزه کتاب با اشاره به تعامل خوب فروشگاه اسم با مخاطبان خود و برگزاری «لیگ کتابفروشی» در این فروشگاه، گفت: ما در هفتههای گذشته رویدادی به نام «لیگ کتابفروشان» در فروشگاه اسم داشتیم. فراخوان دادیم و گفتیم کسانی که دوست دارند کتابفروشی را تجربه کنند، در این رویداد ثبتنام کنند. یک فرم هم آماده کردیم تا بر اساس آن فرمها افراد نهایی را انتخاب کنیم. حدود ۱۰۰ نفر در لیگ کتابفروشی ثبتنام کردند که از بین آنها ۹ نفر را انتخاب کردیم. اینها در یک ساعت به خصوصی به فروشگاه ما میآمدند و مشغول کتابفروشی میشدند. تجربه خیلی جالبی بود؛ هم برای ما، هم برای خود آنها و هم برای مشتریهایی که به فروشگاه اسم میآمدند.
«لیگ کتابفروشان» نشان داد کتابفروشی شغل محبوبی است
رکاب درباره دلایل شکلگیری و اجرایی شدن این ایده، گفت: همیشه تقاضاهای زیادی به سمت میآمد و خیلیها دوست داشتند در یک کتابفروشی کار کنند. بر همین اساس ما تصمیم گرفتیم لیگ کتابفروشی را برای کسانی که علاقهمند به کار در حوزه کتاب هستند، برگزار کنیم. این لیگ درواقع تجربه کتابفروشی را به صورت محدود به علاقهمندان ارائه میداد تا آنها ببینند در فضای فروشگاهی چقدر میتوانند موفق باشند و این کار چقدر با روحیاتشان سازگار است. به پیشنهاد یکی از دوستان، آقای علی شهرستانی، این لیگ را راه انداختیم.
وی با ابراز خوشحالی از استقبال مخاطبان اسم از لیگ کتابفروشی، گفت: با اینکه فرم خیلی سختی آماده کرده بودیم، استقبال واقعاً خیلی خوب بود. مثلاً در این فرم پرسیده بودیم «اگر مشتری به شما گفت من خیلی وقت است که کتاب نخواندهام، شما چه کتابی به او پیشنهاد میکنید؟». متقاضیان این فرم را به همراه سوالها پر کرده بودند و برای ما فرستاده بودند. ما تمام سوال و جوابها را خواندیم و نفرات برتر را انتخاب کردیم. جالب اینکه از بین آن افراد یک نفرشان در کتابفروشی خودمان استخدام شد و از این پس در کنار ما خواهد بود.
رکاب ادامه داد: همین نشان میدهد کتابفروشی شغل محبوبی است. خیلیها دوست دارند این شغل را تجربه کنند؛ به ویژه در میان کتابخوانها که مواجههشان با کتاب از طریق کتابفروشیها بوده است.
این فعال حوزه کتاب درباره تجربه خودش از کتابفروشی و اینکه از این کار خسته شده یا نه، گفت: کتابفروشی شغل آرمانی من بوده و هست. به همین دلیل هرروز سعی میکنم کتابفروشتر باشم و خیلی در این مسیر احساس خستگی و سختی نکردم. البته حال و روز بازار نشر و کتاب خیلی خوب نیست و باید فکری به حالش کرد. کتاب و کتابفروشی مثل درختهایی است که نفس یک شهر را چاق میکنند. وقتی درختها نباشند، آن شهر دیگر جای زندگی نیست. شاید بتوان در آن شهر زندگی کرد، ولی بدون درخت زندگی لذتبخش نیست. به همین دلیل باید خیلی بیشتر به حوزه کتاب پرداخت و مشکلات آن را برطرف کرد.
علی رکاب در پایان درباره مهمترین ویژگیهای یک کتابفروش، گفت: به نظر من کتابفروش خوب باید خیلی شنونده باشد. شنونده نه به این معنا که فقط گوش کند، بلکه باید سعی کند که کشف کند. باید مخاطبش را کشف کند تا بتواند کتاب مناسبش را به او پیشنهاد دهد.
