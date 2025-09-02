به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش و همزمان با هفته دولت، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ویدئویی دو دقیقه‌ای، گزارشی از فعالیت‌های معاونت زیر نظرش ارائه کرد. اینکه معاون فرهنگی به جای پاسخگو بودن به رسانه‌ها و حضور در نشست پرسش و پاسخ، به نشستن مقابل دوربین اکتفا کرده و از فعالیت‌هایی که انجام گرفته سخن گفته بدون اینکه حاضر شود درباره آن‌ها به چالش کشیده شود و پرسش‌های رسانه‌ها درباره آن‌ها را پاسخ بدهد. از نفس این عمل که خوب است یا بد اگر گذر کنیم که در این چندخط قصد پرداختن به آن‌ها را نداریم، مسئله‌ای که به بهانه آن این چند خط نوشته شده است یکی از نکاتی است که معاون وزیر ارشاد به آن اشاره کرده است.

محسن جوادی، در این ویدئو می‌گوید: «فرهنگ مثل خونی است که در رگ‌های جامعه است و به جامعه زندگی می‌دهد. کتاب دماسنج آن فرهنگ است و نشان می‌دهد که آن فرهنگ هنوز وجود دارد یا نه و درباره ایران هم باید بگویم که بدون ایران، ما، ما نیستیم.» ایشان در این جملات کتاب را دماسنج فرهنگ کشور معرفی کرده است ولی اگر از بدهی‌های این معاونت از زمان برگزاری نمایشگاه کتاب بگذریم که کسی درباره آن‌ها پاسخگو نبوده که این بدهی‌ها هم مسئله این چند خط نیست، مسئله دقیقاً همان وضعیت دماسنجی کتاب در اتمسفر کتاب کشور است. آقای جوادی از بعد از جنگ ۱۲ روزه سری به کتابفروشی‌ها زده‌اید؟ با ناشران چقدر گفتگو کرده‌اید؟ اگر کتاب دماسنج وضعیت فرهنگی کشور است باید بگوییم چیزی که نگارنده این خطوط از گفته‌ها و مشاهداتش از کتابفروشی‌ها و ناشران به دست آورده، وضعیت کتاب خوب نیست و به عبارتی این دماسنج خبر از وضعیت هشدار در فضای کتاب می‌دهد. مگر اینکه دماسنج نصب شده در معاونت فرهنگی طور دیگری باشد و وضعیت را مطلوب نشان دهد یا به عبارتی دماسنج معاون فرهنگی خراب باشد!

این روزها کتابفروش‌ها از پایین بودن فروش گلایه دارند و وضعیت انتشار کتاب در میان ناشران هم مبین همین وضعیت است که آن‌ها تمایلی به انتشار آثارشان ندارند و نمی‌خواهند بی‌محابا و بی‌گدار آثارشان را روانه بازار کتاب کنند زیرا در این شرایط انتشار کتاب به صرفه نیست و ترجیح می‌دهند روی آثاری که فروش تضمین شده دارند تمرکز کنند. این فروش تضمین شده هم متوجه آثار ترجمه‌ای و مشهور است و وضعیت تألیف به شدت بغرنج و نگران‌کننده است. در واقع با همین وضعیت دور نیست که آثار تألیفی فراموش شوند و نویسندگان عطای نوشتن را به لقای آن ببخشند.

آقای جوادی! این دماسنجی که درباره آن در گزارش دو دقیقه‌ای خود به آن اشاره کرده‌اید در ارتباط مستقیم و رودررو با فعالان این صنعت کار می‌کند. بارها درباره حذف کتابفروشی‌ها از بخش مجازی نمایشگاه هشدار دادیم ولی نادیده گرفته شد ولی حالا پس از جنگ ۱۲ روزه و در شرایطی که معیشت صنف نشر و کتابفروش در خطر است می‌طلبد برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای آن‌ها صورت بگیرد. لازم نیست خیلی کار عجیبی صورت بگیرد، بلکه کافی است یک مرتبه مدیران شما در کتابفروشی‌هایی سراسر کشور حاضر شوند و صدای کتابفروشان مختلف را بشنوند و راه چاره را از خودشان جویا شوند. شمارگان ۳۵۰ نسخه‌ای و پایین‌تر، نشانه خوبی نیست و این خود دماسنجی است که نشان می‌دهد بدن این موجود رو به احتضار است و اگر برای آن کاری نکنیم از دست خواهد رفت.

آقای جوادی! شما که حاضر نشدید در هفته دولت مقابل خبرنگاران کتاب بنشینید و با آن‌ها گفتگو کنید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در نشست خبری‌شان به همین مناسبت، پاسخ‌های تکراری دادند. حداقل نگاهی از سر برطرف کردن به این وضعیت امروز بازار کتاب داشته باشید زیرا شرایطی که جریان دارد نشان از پایین بودن دمای این موجود است و لازم است کار عاجلی برای آن صورت بگیرد. معاونت فرهنگی به عنوان تنها محلی که ناشران و کتابفروشان می‌توانند به آنجا رجوع کنند در بی‌عملی فرو رفته و به انتصاب‌ها و کارهای روزانه گرفتار شده است. هیچ بعید نیست محسن جوادی که معاون پرمشغله وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی است به دلیل مسئولیت‌های مختلفش فرصتی برای پرداختن به امور معاونت زیرمجموعه را پیدا نکند و شاید فرصتی برای نگاه کردن به دماسنج اتاقش نداشته باشد که مدتی است درست کار نمی‌کند.