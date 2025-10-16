آغاز نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی از ۷ صبح جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، با بیان اینکه برای نخستین بار ثبت‌نام داوطلبان به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام شد، گفت: ثبت‌نام الکترونیکی بدون نیاز به حضور در شعبات و بدون هیچ مشکل خاصی برگزار شد.

وی افزود: به دلیل برخی شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه اخیر، زمان ثبت‌نام دو تا سه روز تمدید شد و برگزاری انتخابات از شهریور به مهرماه منتقل شد.

رئیس ستاد مرکزی اجرایی انتخابات نظام پزشکی با اشاره به همکاری نزدیک دستگاه‌های ذی‌ربط اظهار داشت: با تلاش شبانه‌روزی حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و وزارت کشور، تمامی مخازن اطلاعاتی مربوط به جامعه پزشکی استخراج و تطبیق داده شد.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، پیامک‌های رسمی در سه نوبت برای احراز هویت و ثبت‌نام اعضای جامعه پزشکی ارسال و اطلاعات نهایی محل اشتغال پزشکان برای تأیید نهایی به وزارت کشور ارائه شد تا در روز رأی‌گیری فرایند احراز هویت بدون اختلال انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه محل اشتغال مستند ملاک اصلی شرکت در انتخابات است، گفت: بر اساس قانون انتخابات نظام پزشکی، رأی‌دهندگان صرفاً در محلی که به‌صورت مستند اشتغال دارند، می‌توانند شرکت کنند. ممکن است در موارد محدودی، محل اشتغال با محل زندگی متفاوت باشد؛ در چنین شرایطی، ملاک، آخرین محل اشتغال ثبت‌شده است و اگر احراز آن در سامانه ممکن نباشد، امکان شرکت در رأی‌گیری وجود ندارد.

رضوی با اشاره به ابعاد اجرایی این انتخابات افزود: در مجموع ۲۷۹ شعبه در سراسر کشور برای برگزاری انتخابات آماده شده و حدود ۳۸۸ دستگاه احراز هویت و نزدیک به ۹۰۰ صندوق رأی عملیاتی در اختیار حوزه‌ها قرار گرفته است. این حجم از آمادگی در انتخابات نظام پزشکی کشور بی‌سابقه است.

وی با اشاره به زمان‌بندی رأی‌گیری گفت: انتخابات از ساعت ۷ صبح روز جمعه آغاز و تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت که در صورت نیاز با تأیید هیأت نظارت قابل تمدید است. ساعت آغاز رأی‌گیری به‌گونه‌ای تعیین شده تا همکارانی که در شیفت صبح یا کشیک شب هستند، بتوانند پیش از استراحت رأی خود را ثبت کنند.

رئیس ستاد مرکزی اجرایی انتخابات نظام پزشکی همچنین از داوطلبان خواست در روز انتخابات صرفاً برای رأی دادن در حوزه‌های انتخابیه حضور پیدا کنند و از تجمع و توقف در اطراف شعبات خودداری نمایند.

وی افزود: در دوره‌های گذشته مواردی از تجمع کاندیداها در محل‌های رأی‌گیری گزارش شده بود که امسال به‌طور کامل ممنوع است.

رضوی با بیان اینکه صندوق سیار در قانون انتخابات نظام پزشکی پیش‌بینی نشده است، گفت: طبق قانون، رأی‌گیری تنها در شعبات مشخص‌شده انجام می‌شود. هرچند تعداد شعبات از ۲۱۲ به ۲۷۹ افزایش یافته تا همکاران جامعه پزشکی با سهولت بیشتری بتوانند شرکت کنند، اما در برخی شهرها که تعداد رأی‌دهندگان محدود است، ناگزیر باید به نزدیک‌ترین حوزه مراجعه کنند.

وی با قدردانی از همکاری وزارت کشور، حراست وزارت بهداشت و تمامی عوامل اجرایی و نظارتی، اظهار امیدواری کرد: با برگزاری انتخاباتی سالم، امن و تمام‌الکترونیک، بتوانیم شاهد مشارکت حداکثری جامعه پزشکی کشور باشیم و نتایج نهایی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن با تأیید هیأت نظارت اعلام شود.