  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

جمالیان: ۳۵ هزار رای در انتخابات نظام پزشکی تا کنون ثبت شده است

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی با تأکید بر برگزاری سالم و الکترونیکی انتخابات گفت: تاکنون ۳۵ هزار رأی به ثبت رسید است.

سید محمد جمالیان، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: انتخابات نظام پزشکی در سلامت کامل در حال برگزاری است و تا کنون هیچ تخلفی گزارش نشده است.

وی افزود: از ساعت ۷ صبح تا کنون آغاز شده است و تا ساعت ۱۷ ادامه دارد، هر یک از شعبات در صورت نیاز اعلام امادگی کنند نیز ساعت انتخابات تمدید خواهد شد.

به گفته وی؛ تا کنون ۳۵ هزار رای صورت گرفته است و نسبت به سال‌های قبل استقبال بیشتری شده است.

جمالیان ادامه داد: در تمام شعبات به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و ما سلامت انتخابات را تضمین می‌کنیم و هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته است.

کد خبر 6624998
محدثه رمضانعلی

