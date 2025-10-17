آیا در انتخابات نظام پزشکی «صندوق سیار» داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از انتخابات در ۲۷۹ شعبه با ۳۸۸ دستگاه الکترونیک احراز هویت و ۹۰۰ صندوق عملیاتی در سراسر کشور برگزار میشود.
انتخابات از ساعت ۷ تا ۱۷ برگزار میشود که در صورت لزوم با تأیید هیئت نظارت، قابل تمدید است.
چند نکته مهم پیرامون برگزاری انتخابات نظام پزشکی
۱- امسال نخستین بار است که ثبت نام الکترونیکی بدون حضور در شعبهها انجام شد.
۲- انتخابات به صورت حضوری و تمام الکترونیک خواهد بود.
۳- طبق قانون سازمان نظام پزشکی افراد باید در محلهای اشتغال خود رأی بدهند و احراز محل اشتغال با همکاری نظام پزشکی، وزارت کشور و مرکز مدیریت آمار و فناوری وزارت بهداشت، استخراج و از طریق پیامک در حداقل سه نوبت به جامعه پزشکی ارسال شد.
۵- محل اشتغال جامعه پزشکی، ملاک رأی دادن آنها است.
۶- اگر محل اشتغال و سکونت برخی افراد در انتخابات نظام پزشکی متفاوت بود، ملاک شرکت در انتخابات برای ما، آخرین محل اشتغال مستند است.
۷- در انتخابات الکترونیکی مورادی که احراز هویت نشده باشند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند.
۸- کاندیداها به جز در زمان رأی دادن خودشان به هیچ عنوان در شعب انتخابات حضور پیدا نکنند.
۹- در برخی شهرها ممکن است شعبه نباشد و افراد مجبور به مراجعه به شهرهای تعیین شده باشند.
۱۰- در انتخابات نظام پزشکی، صندوق سیار دیده نشده است.
۱۱- برای شرکت در انتخابات نظام پزشکی، به همراه داشتن کارتهای ملی و نظام پزشکی الزامی است.
۱۲- امکان شرکت مجدد در انتخابات وجود ندارد.
۱۹- در رشتههایی که امکان رأی دهی در دو رسته وجود دارد، با شرکت و ثبت رأی در یک رسته، رأی دهی در رسته دیگر وجود ندارد.
۲۰ - امکان شرکت وکیل اشخاص برای شرکت در انتخابات وجود ندارد.
نظر شما