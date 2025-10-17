  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

آیا در انتخابات نظام پزشکی «صندوق سیار» داریم

آیا در انتخابات نظام پزشکی «صندوق سیار» داریم

نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی، از صبح جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴، در سراسر کشور آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از انتخابات در ۲۷۹ شعبه با ۳۸۸ دستگاه الکترونیک احراز هویت و ۹۰۰ صندوق عملیاتی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

انتخابات از ساعت ۷ تا ۱۷ برگزار می‌شود که در صورت لزوم با تأیید هیئت نظارت، قابل تمدید است.

چند نکته مهم پیرامون برگزاری انتخابات نظام پزشکی

۱- امسال نخستین بار است که ثبت نام الکترونیکی بدون حضور در شعبه‌ها انجام شد.

۲- انتخابات به صورت حضوری و تمام الکترونیک خواهد بود.

۳- طبق قانون سازمان نظام پزشکی افراد باید در محل‌های اشتغال خود رأی بدهند و احراز محل اشتغال با همکاری نظام پزشکی، وزارت کشور و مرکز مدیریت آمار و فناوری وزارت بهداشت، استخراج و از طریق پیامک در حداقل سه نوبت به جامعه پزشکی ارسال شد.

۵- محل اشتغال جامعه پزشکی، ملاک رأی دادن آنها است.

۶- اگر محل اشتغال و سکونت برخی افراد در انتخابات نظام پزشکی متفاوت بود، ملاک شرکت در انتخابات برای ما، آخرین محل اشتغال مستند است.

۷- در انتخابات الکترونیکی مورادی که احراز هویت نشده باشند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

۸- کاندیداها به جز در زمان رأی دادن خودشان به هیچ عنوان در شعب انتخابات حضور پیدا نکنند.

۹- در برخی شهرها ممکن است شعبه نباشد و افراد مجبور به مراجعه به شهرهای تعیین شده باشند.

۱۰- در انتخابات نظام پزشکی، صندوق سیار دیده نشده است.

۱۱- برای شرکت در انتخابات نظام پزشکی، به همراه داشتن کارت‌های ملی و نظام پزشکی الزامی است.

۱۲- امکان شرکت مجدد در انتخابات وجود ندارد.

۱۹- در رشته‌هایی که امکان رأی دهی در دو رسته وجود دارد، با شرکت و ثبت رأی در یک رسته، رأی دهی در رسته دیگر وجود ندارد.

۲۰ - امکان شرکت وکیل اشخاص برای شرکت در انتخابات وجود ندارد.

کد خبر 6624756
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها