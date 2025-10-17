رضوی: نتایج انتخابات نظام پزشکی امشب اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، در حاشیه بازدید از روند برگزاری انتخابات نظام پزشکی، با اشاره به اینکه امسال برای نخستین‌بار فرآیند ثبت‌نام داوطلبان به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شد، افزود: در مرحله رأی‌گیری نیز این انتخابات به صورت الکترونیکی و حضوری در حال برگزاری است که تجربه‌ای نو در تاریخ نظام پزشکی کشور محسوب می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، ضمن قدردانی از همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: این دوره از انتخابات در بیش از ۲۱۱ شهر و ۲۷۹ حوزه انتخابیه برگزار می‌شود و بیش از ۳۸۰ دستگاه احراز هویت و ۹۰۰ صندوق رأی در سراسر کشور فعال هستند.

رضوی با اشاره به تنوع گروه‌های رأی‌دهنده تصریح کرد: پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، کارشناسان آزمایشگاه، ماماها و صاحبان پروانه‌های فعالیت حرفه‌ای در این انتخابات شرکت می‌کنند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، با توجه به اجرای سامانه الکترونیکی، نتایج انتخابات تا پایان امشب قابل اعلام خواهد بود.

رئیس ستاد اجرایی انتخابات نظام پزشکی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی یک نهاد غیردولتی است که نقش مهمی در تنظیم روابط حرفه‌ای، انتظامی و آموزشی جامعه پزشکی دارد و اعضای منتخب هیئت‌مدیره در واقع مدیران آینده این جامعه برای چهار سال پیش‌رو خواهند بود.

وی با اشاره به روند تعیین رئیس کل سازمان گفت: پس از تشکیل مجمع عمومی، رئیس کل منتخب به رئیس‌جمهور معرفی می‌شود و با حکم وی، مسئولیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.

رضوی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت پرشور جامعه پزشکی، شاهد برگزاری انتخاباتی روان، سالم و بانشاط باشیم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه رسیدگی به اعتراضات افزود: در صورت وجود اعتراض، داوطلبان می‌توانند ظرف دو روز به هیئت‌های نظارت شهرستان مراجعه کنند و در صورت تداوم اعتراض، پرونده به هیئت مرکزی ارسال خواهد شد. هیئت نظارت نیز موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ نهایی را ارائه دهد. خوشبختانه به دلیل الکترونیکی بودن فرآیند رأی‌گیری، امکان بررسی و رسیدگی سریع‌تر نسبت به دوره‌های گذشته فراهم شده است.