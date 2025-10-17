به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره منطقه‌ای نقالی و شاهنامه‌خوانی کودکان و نوجوانان در شهرکرد شامگاه گذشته با معرفی برگزیدگان نهایی به کار خود پایان داد.

در این رویداد فرهنگی، ۱۶ کودک و نوجوان از استان‌های چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس در مرحله پایانی حضور داشتند و در نهایت ۹ نفر موفق به کسب عناوین برتر شدند.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

بخش شاهنامه‌خوانی: رتبه اول: سارگل آزادی (استان فارس)، رتبه دوم: نازنین رئیسی (استان چهارمحال و بختیاری)، رتبه سوم: نیکی کوراوند (استان خوزستان)، شایستگان تقدیر: مهدیه صالحی (استان اصفهان) و آوا منصوری (استان فارس)

بخش نقالی: رتبه اول: اطهر دهقان (استان کهگیلویه و بویراحمد)، رتبه دوم: کیانا درزی‌فرد (استان فارس)، رتبه سوم: پارمیس نوروزی (استان خوزستان)، شایستگان تقدیر: آرین کاظمی (استان خوزستان) و نازنین زهرا رحیمی (استان چهارمحال و بختیاری)

بخش قصه‌گویی از داستان‌های شاهنامه: رتبه اول: فاطمه رمضانی (استان کهگیلویه و بویراحمد)، رتبه دوم: نیوشا فرهادیان (استان چهارمحال و بختیاری)، رتبه سوم: فاطمه سپهر (استان کهگیلویه و بویراحمد)، شایستگان تقدیر: ستایش محمودی (استان خوزستان)، مهسا صادقی (استان چهارمحال و بختیاری) و سمانه اسلامی (استان چهارمحال و بختیاری)

یادآور می‌شود، نخستین جشنواره منطقه‌ای نقالی و شاهنامه‌خوانی کودکان و نوجوانان این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان در زمینه نقالی و شاهنامه‌خوانی برگزار شد و فرصتی بی‌نظیر برای تقویت علاقه به فرهنگ و ادبیات غنی ایرانی فراهم آورد.