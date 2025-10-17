سرهنگ اسدی: بیش از ۱۴۰۰ برنامه ورزشی در گیلان اجرا می شود

سرهنگ علیرضا اسدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک هفته تربیت بدنی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار با اشاره به نقش راهبردی ورزش در سپاه، اظهار کرد: ورزش، میدان تربیت و آمادگی جهادی است.

معاون تربیت‌بدنی سپاه قدس گیلان افزود: جوان بسیجی باید هم در عرصه‌های فکری و فرهنگی آماده باشد و هم از نظر جسمی و روحی در اوج توانمندی قرار گیرد.

وی هفته تربیت‌بدنی را فرصتی مغتنم برای ترویج سبک زندگی سالم، انقلابی و مسئولانه در میان نیروهای سپاه و بسیج، بیان کرد.

سرهنگ اسدی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: «ورزش باید در متن زندگی باشد، نه در حاشیه»، از جایگاه ویژه ورزش در سپاه و بسیج گفت و ادامه داد: ورزش علاوه بر فعالیت جسمانی بستری برای تربیت انسان‌های مقاوم، با ایمان و مسئولیت‌پذیر است.

وی از اجرای بیش ۱۴۰۰ برنامه و فعالیت در هفته تربیت بدنی از سوی سپاه و بسیج در استان گفت و اظهار کرد: در راستای تحقق شعار «ورزش قوی، ایران قوی» ،۱۴۲۱ برنامه و فعالیت شامل؛ مسابقات والیبال ویژه پایوران خواهر و برادر، طناب‌کشی، دارت، شنا، تیراندازی، کوهپیمایی گروهی، کارگاه‌های آموزشی، دیدارهای فرهنگی و اعزام‌های تخصصی این هفته در سطح نواحی، حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج استان گیلان اجرا می‌شود.

معاون تربیت بدنی سپاه قدس گیلان گفت: هدف از اجرای این برنامه‌ها ارتقای آمادگی جسمانی، افزایش نشاط سازمانی و تقویت روحیه جهادی در میان پایوران و بسیجیان است.

وی مسابقات والیبال ویژه پایوران خواهر و برادر، مسابقات طناب‌کشی، دارت، شنا، تیراندازی با تفنگ و تپانچه برای پایوران خواهر، و همچنین کوهپیمایی گروهی از جمله برنامه‌های شاخص این هفته برشمرد.

سرهنگ اسدی برگزاری کارگاه‌های آموزشی ورزشی برای پایوران خواهر و برادر، دیدار با خانواده معظم شهدا و اهدای جوایز به فعالان ورزشی و قهرمانان مسابقات را از دیگر. برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

وی با اشاره به اعزام مدیران ورزش بسیج خواهر و برادر در استان گفت و افزود: از روز شنبه ۲۶ مهر تا ۲۹ مهر، پنج نفر از مسئولان استعدادیابی ورزش بسیج و سپاه استان گیلان به دوره مربیگری و توانمندسازی در شهر اردبیل اعزام می‌شوند.