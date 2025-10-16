علی حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته تربیت بدنی اظهار کرد: بیش از ۳۵۰ برنامه فرهنگی و ورزشی و ۷ پروژه عمرانی در سراسر استان همدان همزمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش در برگزار و افتتاح خواهد شد.

وی افزود: هفته تربیت‌بدنی از شنبه ۲۶ مهرماه آغاز و تا جمعه ۲ آبان‌ماه ادامه دارد و در این مدت برنامه‌های متنوعی در سطح شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش همدان با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای آغاز هفته گفت: امروز مسابقات المپیاد استعدادهای برتر تیراندازی با کمان ویژه دختران در دانشگاه آزاد اسلامی همدان شروع به کار کرده و اختتامیه مسابقات کشوری بیلیارد نیز برگزار شد.

حقیقی خاطرنشان کرد: امروز همچنین همایش بزرگ ورزش صبحگاهی با حضور استاندار همدان و جمعی از ورزش‌دوستان در مجموعه فرهنگی‌ورزشی شهرداری همدان برگزار شد که از سوی هیأت ورزش‌های همگانی و باشگاه شهرداری مورد استقبال گسترده قرار گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به برنامه‌های روزهای آتی گفت: روز جمعه ۲۵ مهرماه زنگ ورزش زورخانه‌ای در تمامی زورخانه‌های استان نواخته می‌شود، همایش دو خیابانی در شهر همدان برگزار خواهد شد و میز خدمت ادارات ورزش و جوانان در محل نماز جمعه شهرستان‌ها برپا می‌شود.

به گفته وی، روز شنبه ۲۶ مهرماه زنگ ورزش و تربیت‌بدنی در مدارس استان نواخته می‌شود و مسابقات ویژه خبرنگاران و رقابت‌های شطرنج کشوری در ملایر برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: در روز یکشنبه ۲۷ مهرماه جامعه ورزش با حضور در گلزار شهدا یاد و خاطره شهیدان را گرامی می‌دارد و سپس دیداری با اعضای خانه مطبوعات و اصحاب رسانه خواهد داشت.

وی از بازگشایی استخرهای الوند و کوثر در شهر همدان در روز دوشنبه ۲۸ مهرماه خبر داد و گفت: در روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه نیز پروژه‌های عمرانی ورزشی در شهرستان‌های تویسرکان و ملایر افتتاح می‌شود.

مدیرکل ورزش همدان عنوان کرد: روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه سه زمین چمن ورزشی در شهرستان کبودراهنگ به بهره‌برداری می‌رسد و پنج‌شنبه اول آبان‌ماه نیز مسابقات تیراندازی با کمان استعدادهای برتر کشور (ویژه پسران) افتتاح خواهد شد.

وی افزود: در همین روز جامعه ورزش و جوانان استان دیداری با استاندار همدان و نماینده ولی‌فقیه در استان خواهند داشت.

مدیرکل ورزش و جوانان در پایان خاطرنشان کرد: در طول هفته تربیت‌بدنی و ورزش، برنامه‌هایی از جمله تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری همایش‌های پیاده‌روی، مسابقات کارکنان دولت و نشست‌های فرهنگی و ورزشی در شهرستان‌های مختلف برگزار می‌شود.