سرهنگ علیرضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گرامیداشت مقام زن و مادر با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) الگوی جاودان ایمان، عفاف و خدمت، است اظهار کرد: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای تجلیل از مقام زن مسلمان و نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های ورزش و فرهنگ است.

معاون تربیت بدنی سپاه قدس گیلان افزود: بانوان بسیجی استان گیلان با حضور در رقابت‌های ورزشی، ضمن ایجاد شور و نشاط، توانمندی و همبستگی را به نمایش خواهند گذاشت.

وی با اشاره به اهمیت این مناسبت گفت: مسابقات ورزشی بانوان بسیجی استان با هدف ایجاد شور و نشاط، ارتقای جایگاه زن و کشف استعدادهای ورزشی در حال برگزاری است.

سرهنگ اسدی تصریح کرد: در ۶ رشته ورزشی بانوان بسیجی و پایور پس از برگزاری مسابقات و انتخاب نفرات اول تا هشتم هر رشته که در حال حاضر با مربیان برتر استانی در حال تمرین هستند، مجدد انتخابیه انجام تا نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام شوند.

وی رشته‌های ورزشی در حال برگزاری در این هفته را شنا، تیراندازی (تفنگ و تپانچه)، داژبال، کاراته، آمادگی جسمانی و دارت بیان کرد.

معاون تربیت‌بدنی سپاه قدس گیلان با اشاره به گستردگی این برنامه در سطح پایگاه‌ها، حوزه‌ها و نواحی استان تصریح کرد: مسابقات متعدد ورزشی در حال برگزاری و ابلاغ است تا علاوه بر تقویت روحیه جمعی، زمینه قهرمان‌پروری و شکوفایی استعدادهای بانوان بسیجی فراهم شود.

وی از اجرای برنامه پیاده روی و کوه پیمایی در لاهیجان گفت و افزود: جمعی پایوران استان در یک فضای معنوی، ورزشی و تفریحی به همراه ۱۰ نفر از بانوان بازنشسته سپاه در لاهیجان ضمن حضور در پیاده روی و کوه پیمایی از برنامه‌های فرهنگی و ورزشی به میزبانی تربیت بدنی سپاه لاهیجان استفاده خواهند کرد.