محمدی: کیفیت و کمیت آب شهرستان چوار ۲ برابر شد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت تأمین آب پایدار برای مناطق دارای تنش آبی، گفت: شهرستان چوار در سال‌های اخیر از کمبود آب شرب رنج می‌برد و برای رفع این مشکل، سه سطح برنامه‌ریزی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اصلاح و زون‌بندی شبکه در کوتاه‌مدت، تقویت پایداری آب شهری در میان‌مدت و تأمین آب از سامانه گرمسیری در بلندمدت.

وی افزود با ارتقای مجموعه تجهیزات چاه تنگ حمام از جمله الکتروپمپ، تابلو برق و سامانه‌های جانبی، ظرفیت برداشت این چاه بیش از دو برابر شده و کیفیت آب شرب افزایش محسوسی یافته است. این طرح با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت اجرا شد.

محمدی از برنامه‌ریزی برای بهبود ظرفیت هوادهی چاه گوگردی نیز خبر داد و اظهار داشت: این پروژه برای پایداری تأمین آب روستاهای اطراف اجرا می‌شود تا دیگر هیچ منطقه‌ای دچار کمبود آب نباشد.

وی همچنین از پیگیری‌های نماینده مردم چوار در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: حمایت‌های ایشان نقش مؤثری در تسریع عملیات اجرایی داشت.