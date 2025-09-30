معاون استانداری ایلام: کاشت ۵۰۰ هکتار باغ انجیر در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص توجه به مسائل کشاورزی اظهار کرد: با هدف توسعه اقتصاد محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ناب کشاورزی، کاشت انجیر دیم در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی استان ایلام آغاز شد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه کشاورزی در اقتصاد استان، از اجرای این طرح به‌عنوان فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی خبر داد. وی گفت: بارندگی‌های مناسب، خاک حاصلخیز و اراضی شیبدار ایلام، شرایطی فراهم کرده تا توسعه باغات دیم به‌ویژه کشت انجیر، به یک ظرفیت ممتاز اقتصادی در استان تبدیل شود.

میرزاد با بیان اینکه توسعه باغات انجیر منجر به افزایش تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش وابستگی به سایر صنایع خواهد شد.

وی افزود: در سفر اخیر مدیران جهاد کشاورزی ایلام به استان فارس یکی از قطب‌های تولید انجیر کشور از تجارب موفق آن استان برای اجرای بهتر این طرح در ایلام بهره‌برداری می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کاشت انجیر در شهرستان‌های ایوان، چرداول، ملکشاهی، بدره، ایلام، هلیلان، چوار و بخش‌هایی از شهرستان دهلران شامل میمه و زرین‌آباد عملیاتی خواهد شد.

به گفته معاون اقتصادی استاندار ایلام، تلفیق تجربه‌های موفق ملی با شرایط بومی و محلی، می‌تواند تحولی بزرگ در توسعه باغات دیم و رونق کشاورزی استان رقم بزند.