نورمحمدی:۹۶۷ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی ایلام تامین شد

روح‌الله نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهکارهای تامین مالی پروژه‌های عمرانی با حضور شهرداران و روسای شوراهای شهر و روستا از مناطق مختلف استان بررسی شده که محور اصلی آن استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی بود.

وی افزود: پیش از این برای چند دستگاه اجرایی استان از جمله بخش‌های آب، اجرای طرح‌های هادی، جهاد کشاورزی، راهداری و راه و شهرسازی با همکاری بانک عامل و رایزنی‌های استاندار ایلام، فرآیند تأمین مالی به میزان ۹۶۷ میلیارد تومان انجام شده است.

وی اظهار داشت: ۷۰۱ میلیارد تومان از این اعتبار دارای کد صادرشده است و مابقی نیز در مرحله صدور کد قرار دارد که پس از خرید نهایی بانک ملت، تخصیص آن به استان ابلاغ و در اجرای پروژه‌های عمرانی هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تأکید کرد: مقرر شد کارگروه تخصصی با محوریت این سازمان و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تشکیل شود تا پروژه‌های اولویت‌دار استان جهت بهره‌مندی از ظرفیت اوراق مرابه شناسایی و معرفی شوند.