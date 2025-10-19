نورمحمدی:۹۶۷ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی ایلام تامین شد

روحالله نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهکارهای تامین مالی پروژههای عمرانی با حضور شهرداران و روسای شوراهای شهر و روستا از مناطق مختلف استان بررسی شده که محور اصلی آن استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه در تأمین مالی پروژههای عمرانی بود.
وی افزود: پیش از این برای چند دستگاه اجرایی استان از جمله بخشهای آب، اجرای طرحهای هادی، جهاد کشاورزی، راهداری و راه و شهرسازی با همکاری بانک عامل و رایزنیهای استاندار ایلام، فرآیند تأمین مالی به میزان ۹۶۷ میلیارد تومان انجام شده است.
وی اظهار داشت: ۷۰۱ میلیارد تومان از این اعتبار دارای کد صادرشده است و مابقی نیز در مرحله صدور کد قرار دارد که پس از خرید نهایی بانک ملت، تخصیص آن به استان ابلاغ و در اجرای پروژههای عمرانی هزینه خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تأکید کرد: مقرر شد کارگروه تخصصی با محوریت این سازمان و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شود تا پروژههای اولویتدار استان جهت بهرهمندی از ظرفیت اوراق مرابه شناسایی و معرفی شوند.
