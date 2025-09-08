فریدون همتی در حاشیه بازدید از پروژههای راهسازی چوار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازدید از جادههای عشایری شهرستان، متأسفانه روند اجرای کار مطابق وعدههای گذشته پیش نرفته و قابل قبول نبود که در این خصوص تذکرات لازم داده شد.
وی با اشاره به پیشرفت پروژهها افزود: چهار کیلومتر مسیر قیرپاشی شده و قیر مورد نیاز نیز در محل تأمین شده است.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همتی افزود: امیدواریم این چهار کیلومتر و پنج کیلومتر دیگر تا روزهای آتی آسفالت شود تا مسیر تا پایان به شرایط مطلوب برسد.
نماینده مردم ایلام تصریح کرد: پلهای مسیر سرچملو به طول ۱۲ کیلومتر به طور کامل انجام شده و این امر بستر تکمیل عملیات آسفالت را فراهم کرده است.
