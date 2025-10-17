واژگونی های مرگبار ناشی از تجاوز از سرعت مطمئنه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع چندین فقره تصادف فوتی در سومین هفته مهر ماه خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده ترین علت این حوادث، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه بوده است. که نتیجه آن واژگونی‌های مرگبار با تلفات جانی قابل توجهی می‌باشد که به عنوان زنگ خطر جدی از سوی پلیس به شهروندان تلقی می‌شود.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تصادفات هفته‌ای که گذشت گفت: بدین ترتیب که تصادف اول حوالی ساعت ۰۸:۴۰ صبح شنبه ۱۹ مهر ماه در موقعیت بزرگراه شهید بابایی به سمت غرب مقابل ستاد بحران رخ داد که در آن یک دستگاه سواری پژو پارس به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، ابتدا با گاردریل حاشیه بزرگراه برخورد کرده و سپس به لاین مخالف پرتاب می‌شود.در ادامه، این خودرو با یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ که در مسیر مخالف در حال حرکت بوده برخورد می‌کند که متأسفانه در پی این حادثه یکی از سرنشین‌های سواری پژو پارس که نوجوانی ۱۵ ساله بود در دم جان خود را از دست داد.

واژگونی موتورسیکلت به علت تخطی از سرعت مطمئنه

به گفته وی، دیگر تصادف رخ داده در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در ساعت ۱۹:۰۰ در بزرگراه فتح به سمت غرب، یک دستگاه سواری پراید باز هم به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده که در اثر این اتفاق راننده آن در دم فوت شد و سرنشین آن مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ جوانبخت در ادامه افزود: در روز سه شنبه مورخ ۲۲ مهر، ۲ تصادف فوتی دیگر در نقاط مختلف شهر تهران ثبت شده است.

واژگونی موتور سیکلت در بزرگراه شهید بابایی

وی مطرح کرد: حادثه اول روز سه شنبه در ساعت ۰۷:۳۰ صبح در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی بعد از دانشگاه امام حسین (ع) رخ داد که در آن یک دستگاه موتورسیکلت به علت تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده که متأسفانه راننده آن به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

تصادف موتورسیکلت با عابر پیاده ۳ کشته برجای گذاشت

سرهنگ رابعه جوانبخت ادامه داد: دومین تصادف در ساعت ۲۱:۰۰ در بزرگراه شهید متوسلیان به غرب لاین کندرو بعد از پل کن اتفاق افتادکه در آن یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده ای که قصد تردد غیرمجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که در اثر این سانحه عابرپیاده و راننده و ترک نشین آن هر سه در اثر شدت ضربه در دم فوت شدند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با ابراز تأسف از وقوع ۲ فقره تصادف فوتی دیگر در روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه خبر داد.

رانندگی با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در بزرگراهی با محدودیت ۹۰، جان راننده را گرفت

این مقام مسئول اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۰:۲۵ صبح چهارشنبه در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید حجازی (آزاد راه تهران کرج) یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به علت مسابقه مرگ (کورس گذاشتن با خودرو دیگر) به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تجاوز از سرعت مجاز (سرعت ۱۸۰ کیلومتر) با نیوجرسی حاشیه بزرگراه برخورد می‌کند که متأسفانه به علت شدت ضربه و جراحات وارده راننده درهمان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.

واژگونی موتورسیکلت بر اثر سرعت غیرمجاز

وی با بیان اینکه آخرین تصادف رخ داده در پایتخت درساعت ۱۷:۵۰ عصر چهارشنبه در بزرگراه شهید همدانی به غرب، داخل رمپ بزرگراه شهید فهمیده رخ داد گفت: یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده که راننده آن در دم فوت شد.

جوانبخت در پایان با ابراز تأسف از وقوع چنین حوادثی گفت: متأسفانه تهران در هفته‌ای که گذشت، شهری بود که در هر لحظه، سرعت بر تصمیم‌گیری رانندگان غلبه داشت؛ نتیجه این وضعیت، چیزی جز وقوع تصادف‌های پرتکرار و مرگبار نیست. رد پای سرعت در اغلب این حوادث به‌وضوح دیده می‌شود و این موضوع زنگ خطری جدی برای ایمنی ترافیک پایتخت است. وی با تأکید بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه، از رانندگان خواست با کنترل هیجانات و پرهیز از رانندگی پرخطر، از وقوع واژگونی‌های مرگبار جلوگیری کنند. به گفته او، حفظ آرامش در رانندگی، توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، و تطبیق سرعت با شرایط مسیر، سه اصل حیاتی برای حفظ جان خود و دیگران در جاده‌هاست.