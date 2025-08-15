وقوع ۴ تصادف منجر به فوت در هفته ای که گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تصادفات روزهایی که گذشت، گفت: تصادف اول حوالی ساعت ۰۱:۳۰ بامداد یکشنبه ۱۹ مرداد ماه در موقعیت بزرگراه شهید زین الدین محدوده خیابان هنگام به وقوع پیوست.

به گفته وی در این سانحه یک دستگاه موتورسیکلت از ناحیه جلو با پهلوی سمت چپ یک دستگاه خودرو سواری پژو که لحظاتی قبل از وقوع حادثه به دلیل نقص فنی در حاشیه بزرگراه به صورت اوریب متوقف شده بوده برخورد می‌کند که متأسفانه راننده موتورسیکلت به علت شدت ضربه و صدمات وارده در دم فوت شد.

سرهنگ جوانبخت با بیان اینکه دومین تصادف فوتی در ساعت ۲۳:۰۰ سه شنبه ۲۱ مرداد ماه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید کاظمی بعد از پل شهید سروری رخ داد گفت: یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده ای که قصد تردد غیر مجاز از عرض این بزرگراه را داشته برخورد می‌کند که در اثر این حادثه عابر پیاده در صحنه تصادف در اثر شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه تصادف منجر به فوت دیگر در ساعت ۰۱:۴۱ بامداد چهارشنبه در مسیر شرق به غرب، کیلومتر ۲۰ بزرگراه شهید لشگری به وقوع پیوست گفت: در این سانحه، یک دستگاه خودرو سواری سمند به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس و یک دستگاه موتور سیکلت برخورد می‌کند.

سرهنگ جوانبخت در ادامه گفت: متأسفانه در اثر این برخورد راکب موتور سیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده به سر، در دم فوت شد و همچنین ترک نشین موتور سیکلت و سرنشین جلوی سواری سمند مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: آخرین تصادف رخ داده در پایتخت بامداد پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه در ساعت ۰۲:۱۵ در بزرگراه شهید چمران به سمت شمال تقاطع بزرگراه حکیم اتفاق افتاد که در آن یک دستگاه موتورسیکلت با ۶ نفر سرنشین ابتدا با گاردریل و جداول حاشیه بزرگراه کرده و سپس واژگون می‌شود که در اثر این اتفاق راکب موتورسیکلت در دم فوت شد و ۲ نفر سرنشین (کودک ۲ ساله و ۳ ساله) مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان خاطر نشان کرد: رانندگی با سرعت غیرمجاز یکی از عوامل اصلی بروز تصادفات مرگبار است. با افزایش سرعت، توانایی کنترل وسیله نقلیه به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و در مواقع بحرانی، راننده فرصت واکنش مناسب را از دست می‌دهد. بنابراین رعایت سرعت مجاز نه تنها یک قانون، بلکه یک ضرورت برای حفظ جان خود و دیگران است. چند ثانیه زودتر رسیدن ارزش به خطر انداختن زندگی را ندارد.