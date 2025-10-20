مرگ دلخراش دو عابر پیاده در تاریکی بامداد در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع دو سانحه رانندگی منجر به فوت در ساعات ابتدایی روز دوشنبه ۲۸ مهرماه در سطح شهر تهران خبر داد. در هر دو حادثه، به‌دلیل بی‌توجهی رانندگان به جلو و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، دو عابر پیاده جان خود را از دست دادند.

وی در تشریح جزئیات این حوادث گفت: نخستین تصادف در ساعت ۳ بامداد در مسیر جنوب به شمال جاده قدیم تهران - قم، مقابل ایستگاه مترو کهریزک رخ داد. در این حادثه، یک دستگاه خودروی سواری رانا به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از این معبر را داشته برخورد می‌کند که متأسفانه عابرپیاده به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

جوانبخت ادامه داد: دومین حادثه نیز حوالی ساعت ۵:۴۵ بامداد در بزرگراه سعیدی به سمت شرق، بعد از بزرگراه آزادگان رخ داد. در این سانحه، یک دستگاه سواری پژو پارس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تجاوز از سرعت مطمئنه با عابر پیاده (مردی حدود ۵۰ ساله) که در حاشیه راه ایستاده بود برخورد می‌کند که این‌بار نیز عابر پیاده در محل حادثه جان خود را از دست داد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور گفت: رانندگی در ساعات خلوت شب، به‌ویژه بامداد، نباید باعث بی‌احتیاطی شود. خلوتی مسیرها گاهی رانندگان را به افزایش سرعت یا کاهش تمرکز ترغیب می‌کند، در حالی‌که احتمال حضور عابران پیاده در این ساعات بیشتر از تصور است. پلیس راهور از همه رانندگان می‌خواهد در تمام ساعات شبانه‌روز، با رعایت کامل مقررات و حفظ تمرکز، از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.