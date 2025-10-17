به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره ملی شادبوم با حضور پرشور خانوادهها در مصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز شد. این جشنواره ملی با شعار «پرچم بالاست» تا دوم آبانماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان کودکان، نوجوانان و خانوادهها خواهد بود.
محمد یقینی دبیر جشنواره ملی شادبوم گفت: شادبوم تنها یک مجموعه تفریحی نیست، بلکه حرکتی فرهنگی و ملی است که تلاش دارد مفاهیم تعلق، هویت ایرانی و همدلی را از مسیر بازی و تجربه در دل خانوادهها و نسل جدید نهادینه کند.
وی افزود: این جشنواره در فضایی گسترده و متنوع برپا شده و شامل بخشهای آموزشی، تفریحی، نمایشی و فرهنگی است. طراحی غرفهها و بازیها با محوریت پرچم ایران و روحیه ملی انجام شده تا شرکتکنندگان در کنار شادی، مفاهیم ارزشمندی چون احترام، همکاری و هویت ایرانی را نیز تجربه کنند. در این چند روز حضور پرشور خانوادهها، شور کودکان، رنگ پرچمهای سهرنگ ایران و اجرای گروههای نمایشی، حالوهوایی شاد و متفاوت به مصلی بخشید.
یقینی با اشاره به مشارکت مردمی در برگزاری این رویداد افزود: شادبوم با همکاری مجموعههایی چون مصلی امام خمینی (ره)، شهرداری تهران و زیستبوم کودک و نوجوان برگزار میشود و تلاشی برای تبدیل شادی، بازی و هویت ایرانی به تجربهای مشترک میان خانوادههاست.
وی افزود: جشنواره ملی شادبوم با شعار افتخارآمیز «پرچم بالاست»، روایتگر عشق، امید و نشاط ایرانی است؛ جایی که هر لحظه، رنگی تازه از همدلی و شادی رقم میخورد.
