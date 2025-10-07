  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

جشنواره شادبوم با محوریت پرچم ایران برگزار می‌شود

جشنواره شادبوم با محوریت پرچم ایران برگزار می‌شود

دبیر محتوای نخستین جشنواره شادبوم گفت: این جشنواره به مدت ۱۱ روز با محوریت پرچم ایران از ۲۲ مهر تا دوم آبان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جشنواره شادبوم پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۵ مهر با حضور محمد یقینی دبیر جشنواره و محمدمهدی ایزدخواه دبیر محتوایی جشنواره و جمعی از اصحاب رسانه در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار شد.

محمدمهدی ایزخواه با اشاره به این موضوع که یکی از مهم‌ترین نمادهای هویتی هر کشور پرچم آن است، گفت: نخستین جشنواره شادبوم با محوریت پرچم ایران به مدت ۱۱ روز از ۲۲ مهر تا دوم آبان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

وی افزود: در دنیا مرسوم است که حول مفهوم پرچم و نقش بستن آن در ذهن کودکان و نوجوانان فعالیت‌هایی انجام می‌شود که با یک فرم جدیدی ما آن را در این جشنواره محقق خواهیم کرد.

دبیر محتوایی نخستین جشنواره شادبوم گفت: در دنیا جشنواره‌های مختلفی برگزار می‌شود که در راستای انتقال مفهوم پرچم است. حتی بسیاری از کشورها روز ملی پرچم را با برنامه‌هایی همچون مراسم افراشتن یا پایین آوردن پرچم دارند و عموما این کشورها از جمله کشورهای چند قومیتی یا چند فرهنگی هستند که می‌خواهند به واسطه این مراسم‌ها برای کودکان و نوجوانانشان، مفهوم پرچم کشورشان را به‌عنوان یک ارزش تلقی کنند.

وی افزود: جشنواره شادبوم با هدف آشنایی با نمادها و هویت کشور، آموزش تاریخ کشور در فرمی جدید، تقویت حس احترام به کشور، پرورش و روحیه همبستگی و ایجاد عاطفی با میهن برگزار می‌شود.

ایزدخواه گفت: در این جشنواره همه برنامه‌هایمان حول محور پرچم برگزار می‌شود که همراه با شعرخوانی و داستان‌خوانی، اجرای سرود توسط کودکان و نوجوانان، سخنران جانبازان و کهن سربازان، نمایش، موسیقی، مسابقه ساخت پرچم با ساده‌ترین وسایل، رژه کودکان و نوجوانان، قوانین پوشش با رنگ پرچم سبز، قرمز، سفید ایران خواهد بود.

وی افزود: از آنجا که به واسطه بازی و داستان می‌توانیم بسیاری از مفاهیم ارزشی کشورمان را به کودکان و نوجوانان منتقل کنیم، در این جشنواره هم سعی خواهیم کرد از دو ابزار بازی و داستان برای رسیدن به اهدافمان کمک بگیریم.

دبیر محتوایی نخستین جشنواره شادبوم گفت: این جشنواره یک رویداد مردمی است که توسط فعالان کودک و نوجوانان برگزار می‌شود.

جشنواره شادبوم با محوریت پرچم ایران برگزار می‌شود

در ادامه محمد یقینی دبیر نخستین جشنواره شادبوم گفت: این جشنواره به‌عنوان یک جشنواره دوره‌ای و زمینه‌محور برنامه‌ریزی شده و به‌صورت دوره‌ای قرار است سه‌ماهه یا شش‌ماهه با موضوعات و زمینه‌های مختلف برگزار شود و براساس آن زمینه(تم)، زمان و مکان و جزئیاتش طراحی می شود.

وی ادامه داد: شادبودم، نخستین دوره‌اش همزمان با ایام کودک و با زمینه‌سازی کودک و نوجوان از ۵ تا ۱۵ سال و شعار «پرچم ما بالاست» از ۲۲ مهر تا دوم آبان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

دبیر نخستین جشنواره شادبوم گفت: همه بخش‌های نخستین جشنواره شادبوم مرتبط با موضوع پرچم ایران است. هدف‌مان این است که کودکان و نوجوانان بیش از پیش با پرچم ایران آشناتر شوند.

محمد یقینی بیان کرد: نخستین جشنواره شادبوم در چهاربخش برگزار می‌شود که می‌توان به بخش بازی‌های دست‌ورزی و مهارتی، بخش بازی‌های حرکتی و هیجانی، بخش صحنه‌ای و برنامه‌های نمایشی (از گروه سرود تا اجرای نمایش)، بخش غرفه‌ها و مجموعه‌های فعال حوزه زیست‌بوم کودک اشاره کرد. به طور کلی یک‌صد مجموعه در این جشنواره فعال هستند.

یقینی گفت: در نخستین جشنواره شادبوم یک‌صد مجموعه طی یازده روز در حیاط و رواق های مصلی امام خمینی(ره) در مساحت ۳۰ هزار متر مربع از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان کودکان، نوجوانان و خانواده‌هایشان هستند.

دبیر نخستین دوره جشنواره شادبوم اظهار کرد: علی‌رغم اینکه جشنواره شادبوم حامیان و همراهانی دارد، اما کاملا یک جشنواره مردمی است و بخشی از هزینه‌ها توسط مردم و بخشی هم توسط شهرداری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مأوا تأمین شده است. در نهایت هزینه‌های این جشنواره بسیار کمتر از هزینه شهربازی و مکان‌های مشابه شهر است.

یقینی در پاسخ به این پرسش که مخاطب این جشنواره همه کودکان و نوجوانان است، گفت: این جشنواره تنها متعلق به کودکان و نوجوانان خاصی نیست بلکه همه کودکان و نوجوانان ایران را در برمی‌گیرد.

کد خبر 6614570
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها