به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جشنواره شادبوم پیش از ظهر امروز سه شنبه ۱۵ مهر با حضور محمد یقینی دبیر جشنواره و محمدمهدی ایزدخواه دبیر محتوایی جشنواره و جمعی از اصحاب رسانه در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار شد.
محمدمهدی ایزخواه با اشاره به این موضوع که یکی از مهمترین نمادهای هویتی هر کشور پرچم آن است، گفت: نخستین جشنواره شادبوم با محوریت پرچم ایران به مدت ۱۱ روز از ۲۲ مهر تا دوم آبان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار میشود.
وی افزود: در دنیا مرسوم است که حول مفهوم پرچم و نقش بستن آن در ذهن کودکان و نوجوانان فعالیتهایی انجام میشود که با یک فرم جدیدی ما آن را در این جشنواره محقق خواهیم کرد.
دبیر محتوایی نخستین جشنواره شادبوم گفت: در دنیا جشنوارههای مختلفی برگزار میشود که در راستای انتقال مفهوم پرچم است. حتی بسیاری از کشورها روز ملی پرچم را با برنامههایی همچون مراسم افراشتن یا پایین آوردن پرچم دارند و عموما این کشورها از جمله کشورهای چند قومیتی یا چند فرهنگی هستند که میخواهند به واسطه این مراسمها برای کودکان و نوجوانانشان، مفهوم پرچم کشورشان را بهعنوان یک ارزش تلقی کنند.
وی افزود: جشنواره شادبوم با هدف آشنایی با نمادها و هویت کشور، آموزش تاریخ کشور در فرمی جدید، تقویت حس احترام به کشور، پرورش و روحیه همبستگی و ایجاد عاطفی با میهن برگزار میشود.
ایزدخواه گفت: در این جشنواره همه برنامههایمان حول محور پرچم برگزار میشود که همراه با شعرخوانی و داستانخوانی، اجرای سرود توسط کودکان و نوجوانان، سخنران جانبازان و کهن سربازان، نمایش، موسیقی، مسابقه ساخت پرچم با سادهترین وسایل، رژه کودکان و نوجوانان، قوانین پوشش با رنگ پرچم سبز، قرمز، سفید ایران خواهد بود.
وی افزود: از آنجا که به واسطه بازی و داستان میتوانیم بسیاری از مفاهیم ارزشی کشورمان را به کودکان و نوجوانان منتقل کنیم، در این جشنواره هم سعی خواهیم کرد از دو ابزار بازی و داستان برای رسیدن به اهدافمان کمک بگیریم.
دبیر محتوایی نخستین جشنواره شادبوم گفت: این جشنواره یک رویداد مردمی است که توسط فعالان کودک و نوجوانان برگزار میشود.
در ادامه محمد یقینی دبیر نخستین جشنواره شادبوم گفت: این جشنواره بهعنوان یک جشنواره دورهای و زمینهمحور برنامهریزی شده و بهصورت دورهای قرار است سهماهه یا ششماهه با موضوعات و زمینههای مختلف برگزار شود و براساس آن زمینه(تم)، زمان و مکان و جزئیاتش طراحی می شود.
وی ادامه داد: شادبودم، نخستین دورهاش همزمان با ایام کودک و با زمینهسازی کودک و نوجوان از ۵ تا ۱۵ سال و شعار «پرچم ما بالاست» از ۲۲ مهر تا دوم آبان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار میشود.
دبیر نخستین جشنواره شادبوم گفت: همه بخشهای نخستین جشنواره شادبوم مرتبط با موضوع پرچم ایران است. هدفمان این است که کودکان و نوجوانان بیش از پیش با پرچم ایران آشناتر شوند.
محمد یقینی بیان کرد: نخستین جشنواره شادبوم در چهاربخش برگزار میشود که میتوان به بخش بازیهای دستورزی و مهارتی، بخش بازیهای حرکتی و هیجانی، بخش صحنهای و برنامههای نمایشی (از گروه سرود تا اجرای نمایش)، بخش غرفهها و مجموعههای فعال حوزه زیستبوم کودک اشاره کرد. به طور کلی یکصد مجموعه در این جشنواره فعال هستند.
یقینی گفت: در نخستین جشنواره شادبوم یکصد مجموعه طی یازده روز در حیاط و رواق های مصلی امام خمینی(ره) در مساحت ۳۰ هزار متر مربع از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان کودکان، نوجوانان و خانوادههایشان هستند.
دبیر نخستین دوره جشنواره شادبوم اظهار کرد: علیرغم اینکه جشنواره شادبوم حامیان و همراهانی دارد، اما کاملا یک جشنواره مردمی است و بخشی از هزینهها توسط مردم و بخشی هم توسط شهرداری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مأوا تأمین شده است. در نهایت هزینههای این جشنواره بسیار کمتر از هزینه شهربازی و مکانهای مشابه شهر است.
یقینی در پاسخ به این پرسش که مخاطب این جشنواره همه کودکان و نوجوانان است، گفت: این جشنواره تنها متعلق به کودکان و نوجوانان خاصی نیست بلکه همه کودکان و نوجوانان ایران را در برمیگیرد.
