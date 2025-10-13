  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

مصلی از فردا میزبان جشنواره شادبوم می‌شود

نخستین جشنواره شادبوم با محوریت پرچم ایران در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره شادبوم به مدت ۱۱ روز با محوریت پرچم ایران از ۲۲ مهر تا دوم آبان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و با بازی‌ها، غرفه‌های فرهنگی، اجرای سرودها و عرضه‌ محصولات ویژه‌ی کودک و نوجوان، حال و هوایی شاد و ملی به شهر می‌بخشد.

محور اصلی جشنواره «پرچم»، نماد هویت، همدلی و افتخار ملی است. همچنین آشنایی با نمادها و هویت کشور، آموزش تاریخ کشور در فرمی جدید، تقویت حس احترام به کشور، پرورش و روحیه همبستگی و ایجاد عاطفی با میهن از اهداف این جشنواره به شمار می‌رود.

همه برنامه‌های این جشنواره حول محور پرچم است که همراه با شعرخوانی و داستان‌خوانی، اجرای سرود توسط کودکان و نوجوانان، سخنران جانبازان و کهن سربازان، نمایش، موسیقی، مسابقه ساخت پرچم با ساده‌ترین وسایل، رژه کودکان و نوجوانان، قوانین پوشش با رنگ پرچم سبز، قرمز، سفید ایران است.

این جشنواره یک رویداد مردمی است که توسط فعالان کودک و نوجوانان در چهاربخش برگزار می‌شود که می‌توان به بخش بازی‌های دست‌ورزی و مهارتی، بخش بازی‌های حرکتی و هیجانی، بخش صحنه‌ای و برنامه‌های نمایشی (از گروه سرود تا اجرای نمایش)، بخش غرفه‌ها و مجموعه‌های فعال حوزه زیست‌بوم کودک اشاره کرد. به طور کلی یک‌صد مجموعه در این جشنواره فعال هستند.

محمد یقینی دبیر نخستین جشنواره شادبوم در توضیح این جشنواره گفت: در نخستین جشنواره شادبوم یک‌صد مجموعه در یازده روز در حیاط و رواق های مصلی امام خمینی(ره) در مساحت ۳۰ هزار متر مربع از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان کودکان، نوجوانان و خانواده‌هایشان هستند.

زینب رازدشت تازکند

