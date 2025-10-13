به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره شادبوم به مدت ۱۱ روز با محوریت پرچم ایران از ۲۲ مهر تا دوم آبان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار میشود و با بازیها، غرفههای فرهنگی، اجرای سرودها و عرضه محصولات ویژهی کودک و نوجوان، حال و هوایی شاد و ملی به شهر میبخشد.
محور اصلی جشنواره «پرچم»، نماد هویت، همدلی و افتخار ملی است. همچنین آشنایی با نمادها و هویت کشور، آموزش تاریخ کشور در فرمی جدید، تقویت حس احترام به کشور، پرورش و روحیه همبستگی و ایجاد عاطفی با میهن از اهداف این جشنواره به شمار میرود.
همه برنامههای این جشنواره حول محور پرچم است که همراه با شعرخوانی و داستانخوانی، اجرای سرود توسط کودکان و نوجوانان، سخنران جانبازان و کهن سربازان، نمایش، موسیقی، مسابقه ساخت پرچم با سادهترین وسایل، رژه کودکان و نوجوانان، قوانین پوشش با رنگ پرچم سبز، قرمز، سفید ایران است.
این جشنواره یک رویداد مردمی است که توسط فعالان کودک و نوجوانان در چهاربخش برگزار میشود که میتوان به بخش بازیهای دستورزی و مهارتی، بخش بازیهای حرکتی و هیجانی، بخش صحنهای و برنامههای نمایشی (از گروه سرود تا اجرای نمایش)، بخش غرفهها و مجموعههای فعال حوزه زیستبوم کودک اشاره کرد. به طور کلی یکصد مجموعه در این جشنواره فعال هستند.
محمد یقینی دبیر نخستین جشنواره شادبوم در توضیح این جشنواره گفت: در نخستین جشنواره شادبوم یکصد مجموعه در یازده روز در حیاط و رواق های مصلی امام خمینی(ره) در مساحت ۳۰ هزار متر مربع از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان کودکان، نوجوانان و خانوادههایشان هستند.
نظر شما