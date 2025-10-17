  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

تصویب برنامه ادغام مراقبت در نظام سلامت ایران

سند «ادغام مراقبت در منزل و مراقبت های طولانی مدت در نظام سلامت ایران» با مشارکت سازمان نظام پرستاری تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب سند جامع مراقبت‌های سلامت در دولت به استناد ماده ۶۹ قانون برنامه توسعه برنامه هفتم توسعه انجام گرفت، مراقبت‌های طولانی مدت و مراقبت در منزل به عنوان یکی از حلقه‌های مهم نظام سلامت مورد تاکید قرار گرفت.

این سند که با مشارکت فعال سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت در دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت تهیه شده است، می‌تواند به عنوان یک زیرساخت قانونی برای توسعه مراقبت‌های طولانی مدت، مراقبت در منزل، مراقبت از راه دور و مراقبت‌های تسکینی در نظر گرفته شود.

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از تصویب این سند قانونی امیدوار است با استفاده از راهبردهای این سند بتوان با چالش‌های رو به رشد نظام سلامت و بهبود مراقبت‌های سلامت مقابله کرد.

با استفاده از این سند، نقش پرستاران در ارائه مراقبت‌های سلامت به ویژه در سطح جامعه و منزل و مراقبت‌های طولانی مدت تقویت می‌شود.

کد خبر 6624799
حبیب احسنی پور

