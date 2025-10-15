نظام پرستاری در پیگیری برخی مطالبات ناموفق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سپهریان، در اجلاس رؤسای هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری کشور، اظهار داشت: همه ما حول محور پرستاری با ادبیات و گفتمان‌های متفاوت جمع شدیم تا صدای واحدی در حوزه پرستاری باشیم. هدف اصلی ما خدمت بیشتر به مردم و افزایش کیفیت خدمات پرستاری است.

وی افزود: اکنون وضعیت معیشتی و تکریم و کرامت پرستاران مناسب نیست و مشکلاتی مانند کمبود نیرو، شیفت‌های پشت هم و…، باعث خستگی، فرسودگی و بی‌حوصلگی پرستاران شده که در نتیجه آن مردم خدمت ایده‌آلی دریافت نمی‌کنند.

سپهریان ادامه داد: برای رفع این مشکلات همه باید تلاش کنیم و دست به دست هم دهیم. قطعاً فعالیت‌های جزیره‌ای نمی‌تواند کمک کننده باشد. ما سنگ صبور جامعه پرستاری هستیم و باید صحبت‌های آنها را با صبوری بشنویم. به‌ویژه نسل جدید که نسلی خاص، پرانرژی و مطالبه‌گر است. باید توجه کنیم که نیرو و انرژی زیاد این همکاران هدایت شود که خدا ناکرده به سیل تبدیل نشده و ویرانگر نشود و در مسیر مطالبه‌گری به جایگاه‌ها و هویت‌ها لطمه وارد نکند.

وی اضافه کرد: اگر مطالبه‌گری به‌گونه‌ای پیش برود که به جایگاه‌ها و هویت‌ها لطمه وارد کند، همه آنچه که با سختی زیاد و خون دل به‌دست آوردیم نابود می‌شود. باید مطالبه‌گری هوشمندانه‌ای داشته باشیم. سازمان نظام پرستاری، معاونت پرستاری و…، با سختی به دست آمده اند. نباید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که در مسیر مطالبه‌گری به آنها آسیب برسانیم.

عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: اکنون به مطالبه‌گری هوشمندانه نیاز داریم که پرستاران به یک بلوغ صنفی برسند. بلوغ صنفی در این است که به جایگاه‌هایی که به‌دست آوردیم در مسیر مطالبه‌گری و ادبیاتی که استفاده می‌کنیم، آسیب نزنیم. باعث نشویم برای این جایگاه‌ها هزینه تراشی شده و از بین بروند.

سپهریان ادامه داد: مطالبه‌گری باید هوشمندانه و در چارچوب قانون باشد. مطالبه‌گری حقی است که باید پیگیری شده و به نتیجه برسد. این مطالبه‌گری باید راهبری شود که در چارچوب و مسیر صحیحی قرار گیرد. اینجا آگاهی و دانش به قانون اهمیت پیدا می‌کند.

وی افزود: پرستار آگاه و قوی، هیئت‌مدیره‌های قوی می‌سازد، هیئت‌مدیره قوی شورای‌عالی قدرتمند می‌سازد و در نتیجه سازمان نظام پرستاری قوی و آگاه ایجاد می‌شود و باعث می‌شود بتوانیم به جامعه پرستاری بیشتر و بهتر کمک کنیم.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: در این مسیر همانطور که مطالبه‌گری باید قانونی باشد باید بر اساس اخلاق و بدون اختلاف افکنی باشد.

وی اضافه کرد: این دلسردی باعث کاهش همدلی و انسجام می‌شود. جامعه پرستاری در این شرایط خاص بیش از همیشه به انسجام نیاز دارد. همه ما به مسائلی انتقاد داریم، اما انتقاد باید سازنده باشد نه مخرب.

سپهریان بیان کرد: در پیگیری برخی مطالبات موفق عمل کردیم و در بعضی موفق نبودیم. در این موارد باید ببینیم رویکردمان چگونه باید باشد و اگر انتقادی هم داریم باید برای اصلاح در راستای روش جدید برای رسیدن به مطالبات باشد.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: در کنار انتقاد سازنده لازم است با همفکری و همدلی راهکارهایی برای تغییر و بهبود شرایط جامعه پرستاری پیدا کنیم که نتیجه آن بهبود کیفیت و ارتقای خدمات سلامت شود و در نهایت مردم بهره آن را ببرند.