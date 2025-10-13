پرستاران هفت روز هفته و ۲۴ ساعته در حال خدمت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، در اجلاس رؤسای هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری، اظهار داشت: سازمان نظام پرستاری به‌عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی با مصوبه مجلس تشکیل شده و هدف آن کمک به ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و رضایتمندی مردم در حوزه‌های مختلف آموزش، پژوهش و نظارت و همچنین پیگیری مطالبات مادی و معنوی پرستاران است که در راستای همان هدف اول است.

وی افزود: خوشحالیم که در یکصد و دهمین سالگرد آموزش پرستاری آکادمیک در کشور هستیم. از افتتاح اولین دانشکده پرستاری کشور ۱۱۰ سال می‌گذرد و امروز خدا را شاکریم که بیش از ۲۲۰ دانشکده و ۴۰ هزار دانشجوی پرستاری در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند. جامعه ۲۰۰ هزار نفری پرستاری در هفت روز هفته و به‌صورت ۲۴ ساعته در حال خدمت به مردم هستند.

نجاتیان ادامه داد: با روی کار آمدن دولت چهاردهم، امید در نظام سلامت کشور روشن شد که شخصیتی مانند دکتر پزشکیان که از جنس نظام سلامت هستند روی کار آمد و خوشبختانه سلامت به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل شد.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: در ابتدای دولت جامعه پرستاری با مشکلات بسیار زیادی مواجه بود. مطالبات معوقه بیش از یک سال، کمبود شدید نیرو و…، مواجه بود. از همان ابتدای استقرار رئیس‌جمهور و پس از آن وزیر بهداشت، ارتباط سازمان نظام پرستاری با دولت بسیار خوب بود.

نجاتیان گفت: همواره این را گفتیم که حضور دولت چهاردهم برای پرستاری سراسر برکت بود. تا پایان سال گذشته بخشی از مشکلات عدیده‌ای که مربوط به سال‌ها مشکلات تلنبار شده بود، رفع شد و شاهد کاهش معوقات پرستاری به‌رغم همه گرفتاری‌های دولت بودیم. قانون اضافه‌کار هم مصوب شد و رضایت نسبی را تا پایان سال داشتیم.

وی افزود: امسال شروع خوبی داشتیم، اما متأسفانه جنگ ۱۲ روزه مسائل را با مشکلاتی مواجه کرد، اما به رغم همه این کمبودها پرستاران زمانی که متوجه شدند کشور و مردم نیازمند خدمات هستند، جانانه پای کار آمدند. افتخار می‌کنم به پرستاری که خانواده خود را به شهرستان فرستاد یا در طبقه‌ای از بیمارستان مستقر کرد و خودش داوطلبانه در شیفت‌ها حضور پیدا کرد.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: جامعه پرستاری پنج شهید را تقدیم کرد. برخی در محل ارائه خدمت و در مراکز نظامی شهید شدند و برخی در کنار خانواده که آنها هم از دانشمندان بودند شهید شدند. پرستاران در همه صحنه‌ها از کرونا و…، سعی کردند وظیفه ملی میهنی خود را ایفا کنند. امیدواریم با تلاش دولت و با توجه به اینکه در آستانه روز پرستار هستیم، بتوانیم شاهد اتفاقاتی باشیم که پرستاران بتوانند راحت‌تر خدمت ارائه کنند.