به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، در این نامه که از سوی وزارت امور خارجه به سازمان نظام پرستاری ارسال شده آمده است: در این سال‌ها کشور دانمارک به مقصدی برای اشتغال پرستاران در نظام سلامت این کشور شده است. با این حال با توجه به گزارش‌هایی که تا امروز منتشر شده است به‌خصوص در یک سال اخیر شرایط کار برای پرستاران ایرانی در این کشور سخت شده و با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده است.

سفارت دانمارک در نامه خود به وزارت امورخارجه ایران با اشاره به مکاتبات و رایزنی‌هایی که درباره وضعیت پرستاران ایرانی در این کشور انجام شده تاکید کرده است که بسیاری از افراد، از جمله در ایران به اشتباه بر این باور هستند که در دانمارک تقاضا برای پرستاران خارجی زیاد است و این نگاه اشتباه بر اثر تبلیغات آژانس‌های مسافرتی به وجود آمده است.

سفارت دانمارک اعلام کرد که بر اساس این قانون سیستم سهمیه برای همه کشورها، از جمله ایران، در حال حاضر برابر با صفر است. این اصلاحیه قانونی از ۱۵ مهر ۱۴۰۴ (۷ اکتبر) لازم‌الاجرا شده است و با اجرای آن درخواست‌های مجوزی که پرستاران به اداره ایمنی بیماران دانمارک ارسال کرده‌اند، اما هنوز تکمیل نشده‌اند، رد خواهد شد.

سازمان نظام پرستاری پیش از این با انتشار بیانیه و گزارش‌هایی به پرستارانی که قصد مهاجرت شغلی به این کشور اروپایی دارند هشدار داده بود.

سازمان نظام پرستاری همچنین تلاش کرد با پیگیری از طریق وزارت امور خارجه و همچنین شورای پرستاران دانمارک بتواند شرایط مناسب‌تری برای پرستاران ایرانی که در دانمارک هستند ایجاد و همچنین مسیر مطمئن‌تری برای دیگرانی که قصد مهاجرت به این کشور دارند فراهم کند.