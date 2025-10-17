حضور ۲۷۰ ورزشکار قمی در المپیاد استعدادهای برتر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به جایگاه راهبردی المپیاد استعدادهای برتر در فرآیند شناسایی و پرورش نخبگان ورزشی کشور اظهار داشت: این المپیاد بهعنوان یکی از طرحهای کلان وزارت ورزش و جوانان، نقش مهمی در آینده ورزش قهرمانی ایفا میکند و حضور پرقدرت ورزشکاران استان قم در این دوره نشاندهنده ظرفیت بالای ورزشی این استان است.
وی با بیان اینکه استان قم در بخش بانوان حضوری چشمگیر دارد، تصریح کرد: در این دوره از رقابتها، حدود ۱۱۰ ورزشکار دختر به همراه ۲۱ مربی در قالب تیمهای مختلف در ۲۱ رشته ورزشی شامل اسکیت، بدمینتون، تنیس روی میز، تکواندو، تیراندازی، مویتای، دو و میدانی، کبدی، بسکتبال، هندبال، والیبال، شنا، سهگانه، قایقرانی، شمشیربازی، تیر و کمان، هاکی، جودو، ووشو، کاراته و شطرنج به نمایندگی از قم حضور پیدا میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم همچنین از اعزام گسترده پسران ورزشکار قمی به این المپیاد خبر داد و گفت: در بخش پسران نیز حدود ۱۶۵ ورزشکار به همراه ۳۰ مربی در ۲۳ رشته ورزشی شرکت خواهند کرد که این رشتهها عبارتند از: اسکیت، بوکس، کشتی آزاد، کشتی فرنگی، تنیس روی میز، تکواندو، تیراندازی، مویتای، دو و میدانی، کبدی، بسکتبال، هندبال، والیبال، شنا، سهگانه، قایقرانی، شمشیربازی، تیر و کمان، هاکی، جودو، ووشو، کاراته و شطرنج.
سلطانی با اشاره به اقدامات اجرایی برای آمادهسازی تیمهای اعزامی، اظهار داشت: مراحل مختلف تستگیری و ارزیابی فنی ورزشکاران در پایگاه قهرمانی استان انجام شده و تمامی ورزشکاران پس از دریافت گواهی سلامت قلب و تکمیل پروندههای مربوطه، مجوز شرکت در رقابتهای ملی را دریافت کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه اداره کل ورزش و جوانان قم تمامی ظرفیتهای خود را برای پشتیبانی از کاروان ورزشی استان به کار گرفته است، خاطرنشان کرد: حضور در المپیاد استعدادهای برتر، گامی اساسی در جهت شناسایی استعدادهای نوظهور و زمینهسازی برای رشد و شکوفایی قهرمانان آینده کشور است و اداره کل ورزش و جوانان استان قم با تمام توان از این استعدادها حمایت خواهد کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان قم در پایان ضمن قدردانی از تلاش هیئتهای ورزشی و مربیان در آمادهسازی تیمها، افزود: المپیاد استعدادهای برتر، نهتنها بستری برای رقابت سالم و حرفهای میان نوجوانان و جوانان کشور است، بلکه بهعنوان مسیر اصلی در کشف و هدایت استعدادهای ناب به سطوح بالاتر ورزش کشور شناخته میشود.
