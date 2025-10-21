به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای منتخب هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان قم به مناسبت هفته تربیتبدنی و ورزش از ۳۰ مهر تا ۵ آبان در سومین دوره المپیاد فدراسیون آمادگی جسمانی کشور به میزبانی اصفهان حضور خواهند یافت.
این رقابتها در پنج رشته فانکشنال فیتنس، فیزیکال فیتنس، کلیستنیکس، پیلاتس و کتلبل در هر دو بخش بانوان و آقایان برگزار میشود و حمایت رسمی آکادمی کیان از کاروان اعزامی قم صورت میگیرد.
در بخش بانوان، ورزشکاران قم در رشته فانکشنال فیتنس با حضور گلپونه شفیعی، مریم قربانی و نفیسه سیفی به میدان خواهند رفت. همچنین در رشته فیزیکال فیتنس، رقابتکنندگان شامل فرشتهسادات طباطبائیان، مبینا پارساوند و الهه عیسیآبادی هستند.
تیم کلیستنیکس بانوان از بهاره کاظمی، محدثه محمدی و نگار جعفری تشکیل شده و در رشته پیلاتس نیز ریحانه زند و صبا حیدری نمایندگان قم خواهند بود. در رشته کتلبل نیز سمیه صادقلو و فریبا زندیه برای استان قم رقابت میکنند.
در بخش داوری رقابتهای بانوان، طیبه خوشلهجه و زهرا راغبیان در رشتههای فانکشنال فیتنس و پیلاتس قضاوت مسابقات را بر عهده دارند.
تیم مردان استان قم نیز در پنج رشته یاد شده به مصاف حریفان میرود که در رشته فانکشنال فیتنس، امیرمحمد حسنی، حسن ساریزاد و علیرضا اکبری شرکت میکنند.
ترکیب تیم فیزیکال فیتنس آقایان شامل علیاصغر چراغی، ابوالفضل باایمان، اسماعیل آزمون و علی بوربور است. در رشته پیلاتس نیز سیدمحمد شفائیزاده و محمدحسن شریعت حضور دارند.
در بخش کلیستنیکس، ورزشکاران رسول جعفری چاشمی و علی بهاری نمایندگان قم هستند. همچنین در رشته کتلبل، تیم قم با ترکیب احسان مرادی در مسابقات شرکت خواهد کرد.
در حوزه داوری مسابقات آقایان نیز محمد محسنی در رشته پیلاتس و جواد زندهدل در رشته کلیستنیکس وظیفه قضاوت رقابتها را بر عهده دارند.
اعزام تیمهای بانوان و آقایان قم به سومین المپیاد فدراسیون آمادگی جسمانی در حالی انجام میشود که این حضور با هدف ارتقای سطح توانمندی ورزشکاران و کسب جایگاه شایسته برای استان در رقابتهای ملی پیگیری میشود.
