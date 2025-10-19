به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه هدف پویان قم که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از پایگاههای اصلی پرورش استعدادهای هندبال کشور شناخته شده، توانست سه بازیکن خود را به ترکیب تیم ملی جوانان ایران راه دهد.
زهرا افشاری، تینا خوشنژاد و ریحانه حسینی، این سه ملیپوش جوان و بااستعداد، از قم عازم منامه شدند تا در مسابقات آسیایی مقابل برترین تیمهای قاره به میدان بروند.
این دعوت به تیم ملی، نقطه عطفی در مسیر حرفهای این بازیکنان است و نشاندهنده تلاش مستمر باشگاه هدف پویان در زمینه آموزش و پرورش بازیکنان نخبه در سطح ملی است.
حضور این سه هندبالیست در رقابتهای آسیایی نه تنها فرصت مناسبی برای کسب تجربه بینالمللی برای آنها فراهم میکند، بلکه چشمانداز درخشانتری برای آینده هندبال بانوان قم و ایران رقم خواهد زد.
تیم ملی هندبال جوانان ایران در این مسابقات با هدف ارتقای جایگاه خود در آسیا و کسب مدال به میدان میرود و امید میرود بازیکنان قم نقش مؤثری در موفقیت تیم ایفا کنند.
مسئولان باشگاه هدف پویان و خانوادههای بازیکنان ضمن ابراز خوشحالی از این دستاورد، برای این ملیپوشان آرزوی موفقیت کردند و بر حمایت همهجانبه خود از آنها در طول مسابقات تأکید کردند.
نظر شما