حضور مفاخر و پیشکسوتان ورزشی مسیر موفقیت ورزش قم را هموار می کند

قم- مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت" هرچه پیوند میان مسئولان، قهرمانان و پیشکسوتان عمیق‌تر شود، مسیر موفقیت ورزش قم نیز روشن‌تر و پربارتر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی صبح شنبه در مراسم نواختن زنگ ورزش که همزمان با آغاز هفته تربیت‌بدنی در زورخانه شهید فهمیده برگزار شد، ضمن گرامیداشت این هفته و تبریک به جامعه ورزش استان اظهار کرد: هفته تربیت‌بدنی فرصت مغتنمی است تا از چهره‌های ارزشمند، افتخارآفرین و پیشکسوت ورزش استان تجلیل شود و جایگاه واقعی آنان در میان مسئولان و مردم شناخته شود.

وی با ابراز تأسف از ناشناخته ماندن بسیاری از مفاخر و چهره‌های شاخص ورزش قم افزود: متأسفانه شماری از قهرمانان و نام‌آوران ما هنوز آن‌گونه که باید در سطح استان و کشور معرفی نشده‌اند و لازم است مسئولان ورزشی و مدیران هیأت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه حضور فعال‌تر و معرفی شایسته‌تر آنان را فراهم آورند.

سلطانی تأکید کرد: قم در عرصه‌های مختلف ورزشی، از رشته‌های رزمی و کشتی گرفته تا رشته‌های المپیکی، قهرمانانی دارد که نه‌تنها برای استان بلکه برای کشور افتخارآفرینی کرده‌اند و این سرمایه انسانی ارزشمند باید محور تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌های آینده ورزش قم باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به اینکه ورزش نباید محدود به نگاه‌های بخشی و سلیقه‌ای شود، گفت: مدیران هیأت‌ها موظف‌اند با دیدی جامع و همه‌جانبه به فعالیت‌های خود بنگرند و اگر مدیری تنها به بخشی از جامعه ورزش توجه داشته باشد و از سایر ظرفیت‌ها غفلت کند، این نگاه باید اصلاح شود چرا که روح ورزش در پهلوانی، اخلاق‌مداری و جامع‌نگری تجلی می‌یابد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی که فرصت‌های ارزشمندی برای ارتقای ورزش قم در سطح مدیران عالی استان فراهم شده، باید با اتکا به تجارب پیشکسوتان و مفاخر، از این ظرفیت‌ها بیشترین بهره را برد و بی‌تردید حضور فعال قهرمانان ملی و بین‌المللی در کنار مدیران و نسل جوان می‌تواند الگویی سازنده برای آینده ورزش قم باشد.

سلطانی ادامه داد: بهترین اقدام در هفته تربیت‌بدنی، ترویج فرهنگ پهلوانی و ارزش‌های اخلاقی در میان ورزشکاران و جامعه است و هرچه پیوند میان مسئولان، قهرمانان و پیشکسوتان عمیق‌تر شود، مسیر موفقیت ورزش قم نیز روشن‌تر و پربارتر خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان قم در پایان خاطرنشان کرد: امروز شرایطی فراهم آمده تا با هم‌افزایی و همدلی میان نهادهای مختلف، ورزش قم به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابد و ما وظیفه داریم با شناخت درست از گذشته پرافتخار ورزش استان، آینده‌ای درخشان‌تر برای آن رقم بزنیم.

