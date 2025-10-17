خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست: در نخستین سالگرد شهادت یحیی سنوار، رهبر کاریزماتیک حماس که در ۲۵ مهر ۱۴۰۳( ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴) توسط نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، جهان شاهد گرامیداشت میراثی است که شعله مقاومت فلسطینی را فروزانتر کرده است. سنوار، که ادامهدهنده مکتب آزادگی امام خمینی (ره) (ره) شناخته میشود، با برنامهریزی عملیات طوفان الاقصی نه تنها نقشههای بلندمدت اسرائیل برای سلطه بر غزه را به شکست کشاند، بلکه الهامبخش نسل جدیدی از مبارزان در برابر اشغالگری شد.
یحیی سنوار، متولد ۱۹۶۲ در خان یونس غزه، از زندانیان دیرینه رژیم صهیونیستی بود که بیش از دو دهه را در زندانهای اسرائیل گذراند. او در سال ۲۰۱۱ در چارچوب مبادله اسرا آزاد شد و به سرعت به یکی از رهبران کلیدی حماس تبدیل گردید. سنوار نه تنها معمار عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بود – حملهای که بیش از ۱۲۰۰ اسرائیلی را به حلاکت رساند و بیش از ۲۵۰ گروگان گرفت – بلکه نمادی از ایدئولوژی مقاومتی بود که ریشه در آموزههای امام خمینی (ره) (ره) داشت.
ارتباط سنوار با مکتب امام خمینی (ره) (ره) عمیق و ایدئولوژیک بود. او بارها از انقلاب اسلامی ایران و بنیانگذار آن، امام خمینی (ره)، به عنوان منبع الهام یاد کرده است. در یکی از سخنرانیهای خود در روز قدس، سنوار صریحاً از امام خمینی (ره) قدردانی کرد و گفت: "امام خمینی (ره) روز قدس را برای زنده نگه داشتن فلسطین در روح اسلامی تعیین کرد." این دیدگاه، که حماس و جهاد اسلامی فلسطین را تحت تأثیر ایدئولوژی امام خمینی (ره) قرار میدهد، سنوار را به عنوان ادامهدهنده مسیر آزادگی و مبارزه با استکبار جهانی تبدیل کرد. حماس، تحت رهبری او، حمایتهای ایران را به عنوان پشتوانه ایدئولوژیک و استراتژیک میدید و این ارتباط، مقاومت فلسطینی را به بخشی از محور مقاومت منطقهای تبدیل کرد.
اقدامات سنوار علیه رژیم صهیونیستی، به ویژه برنامهریزی دقیق عملیات ۷ اکتبر، ضربهای کاری به نقشههای اسرائیل وارد کرد. بر اساس اسنادی که ارتش اسرائیل از پناهگاههای حماس به دست آورده، سنوار در یادداشتی دستنویس در سال ۲۰۲۲، جزئیات حمله را ترسیم کرده بود: نفوذ موجی به مرزها، هدف قرار دادن جوامع مسکونی، ایجاد تصاویر وحشت برای القای ترس در اسرائیلیها، و حتی سوزاندن کیبوتزها برای پخش جهانی جنایات. این عملیات نه تنها امنیت اسرائیل را زیر سؤال برد، بلکه برنامههای بلندمدت نتانیاهو برای الحاق غزه و تضعیف مقاومت را مختل کرد. حماس تحت رهبری سنوار، با تمرکز بر رسانه و پخش تصاویر، جهان را به چالش کشید و حمایتهای بینالمللی از فلسطین را افزایش داد.
در سالگرد شهادت او، حماس بیانیهای صادر کرد و تأکید کرد که "شعله طوفان الاقصی خاموش نخواهد شد" و مسیر سنوار ادامه خواهد یافت. این گرامیداشت، از سوی جناحهای مختلف فلسطینی و حتی در رسانههای بینالمللی، نشاندهنده تأثیر پایدار او است. رژیم صهیونیستی، با انتشار عکسهای جدید از جسد سنوار در سالگرد، تلاش کرد تا پیروزی خود را برجسته کند، اما این اقدام تنها بر نمادسازی شهادت او افزود.
در نهایت، شهادت سنوار نه پایان یک رهبر، بلکه آغاز فصل جدیدی در مقاومت است. او، به عنوان شاگرد مکتب امام خمینی (ره)، نشان داد که آزادگی و مبارزه میتواند حتی قدرتمندترین توطئهها را شکست دهد. جهان امروز، بیش از همیشه، به چنین نمادهایی نیاز دارد تا عدالت فلسطینی را زنده نگه دارد.
