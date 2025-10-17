به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان سرپلذهاب با اشاره به لزوم بصیرت و تقوا در جامعه اسلامی اظهار داشت: یکی از ویژگیهای انسانهای مؤمن و متقی، اهل بصیرت بودن است. خداوند در سوره حشر آیه دوم میفرماید: «فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ»، یعنی ای صاحبان بینش، پند بگیرید و عبرت بیاموزید.
وی افزود: برخی افراد هیچ بصیرتی ندارند، در حالی که بیش از هشتاد سال است رژیم تروریستی آمریکا علیه کشورهای مختلف، از جمله جمهوری اسلامی ایران، دسیسه و خیانت میکند. تاریخ، پر از عبرت است و مؤمن باید چشم بینا و قلب بیدار داشته باشد.
امام جمعه سرپلذهاب تأکید کرد: تجربه نشان داده است مذاکره با آمریکا هیچ سودی برای ملت ایران ندارد. رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند که مذاکره با آمریکا بیفایده است و راه حل مشکلات اقتصادی کشور، اتکا به توان داخلی و عمل به تقوا و بصیرت است، نه دل بستن به دشمن.
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به اجلاس اخیر «شرمالشیخ» خاطرنشان کرد: این اجلاس مایه شرمساری برخی شیوخ عرب شد که باز هم فریب آمریکا را خوردند و خود را در برابر ملتهای آزاده جهان خوار و ذلیل کردند. ترامپ ملعون با تکبر و خودشیفتگی همه شرکتکنندگان را تحقیر کرد و نشان داد که برای هیچیک از آنان ارزشی قائل نیست. درود بر جمهوری اسلامی ایران که با درایت از شرکت در این نشست خودداری کرد و با این اقدام، آمریکا را تحقیر نمود.
وی ضمن قدردانی از رئیسجمهور کشور برای رد پیشنهاد حضور در اجلاس، گفت: این تصمیم، مصداق بصیرت و غیرت انقلابی است و شرکتکنندگانی که به این اجلاس رفتند، خودشان بعدها ابراز پشیمانی کردند اما دیگر فایدهای نداشت.
خطیب جمعه سرپلذهاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اولین سالگرد شهادت شهید یحیی سنوار، معمار طوفانالاقصی، اظهار کرد: توصیف چنین قهرمان بزرگی آسان نیست. او ۲۲ سال از عمر خود را در زندانهای رژیم صهیونیستی سپری کرد و با وجود شکنجههای فراوان، دست از آرمان مقاومت برنداشت.
حجتالاسلام ساداتی ادامه داد: شهید سنوار پس از آزادی، با شجاعت و ایمان خود عملیات بزرگ طوفانالاقصی را رهبری کرد و معادلات نظامی رژیم صهیونیستی را در هم شکست. این مجاهد نستوه، نماد مقاومت عاشورایی ملت فلسطین بود و همانگونه که خود میگفت، «ما عاشورایی میجنگیم و عاشورایی حماسه میسازیم».
وی با اشاره به اعتراف اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت: دشمن صهیونیستی خود اذعان کرده است که در جنگ اخیر بیش از دو هزار سرباز از دست داده است. این شکست سنگین نتیجه شجاعت و ایمان مجاهدان فلسطینی و تدبیر رهبری همچون شهید سنوار است.
امام جمعه سرپلذهاب افزود: طوفانالاقصی در همان ساعات نخست، بزرگترین ضربه امنیتی و اطلاعاتی را به رژیم صهیونیستی وارد کرد و سیستمهای موساد و دیگر سرویسهای جاسوسی آن را در هم شکست. این عملیات ثابت کرد که جبهه مقاومت زنده و پویاست و دشمن در برابر ایمان و اراده شکست میخورد.
حجتالاسلام ساداتی با بیان اینکه طوفانالاقصی خوی درندگی رژیم صهیونیستی را آشکار کرد، گفت: دنیا بیدار شد. فقط در قاره اروپا بیش از ۴۵ هزار تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین و علیه اسرائیل برگزار شد و در این تجمعات، مردم حتی به زبان فارسی فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.
وی تأکید کرد: این حمایت گسترده مردمی در ۱۶۰ کشور جهان نشان داد که وجدانهای بیدار دیگر فریب تبلیغات غرب را نمیخورند. طوفانالاقصی، نه تنها هیمنه اسرائیل را شکست بلکه آرمان فلسطین را زنده کرد و نام شهید سنوار را به عنوان نماد مقاومت در تاریخ ثبت نمود.
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به موج نامگذاری نوزادان فلسطینی به نام «یحیی» گفت: امروز هر کودکی که در غزه و فلسطین به دنیا میآید، با نام یحیی سنوار، مسیر مقاومت را ادامه میدهد. این یعنی راه شهیدان زنده است و ملت فلسطین هرگز تسلیم نخواهد شد.
امام جمعه سرپلذهاب در پایان، ضمن دعا برای فرج امام زمان (عج) و پیروزی جبهه مقاومت، اظهار داشت: پروردگارا، اسلام و مسلمین را نصرت ده، دشمنان انقلاب و انسانیت را نابود بفرما و ما را در مسیر شهدا و مجاهدان راه حق ثابتقدم بدار.
