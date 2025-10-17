جدیدترین موضع نیوزیلند درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یورو نیوز، وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند امروز جمعه با پیروی از سیاستهای خصمانه محور غربی- عبری علیه تهران، اعلام کرد که کشورش تحریمها علیه ایران را دوباره اعمال میکند!
در بیانیه وزارت خارجه نیوزیلند بدون اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران از یک سو و عدم انجام تعهدات تروئیکای اروپایی طرف تهران در آن توافق، با طرح ادعایی مضحک ادعا شده است که این تصمیم در راستای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بوده و از روز شنبه اجرایی خواهد شد.
وزیر امور خارجه نیوزیلند که ظاهراً نمیتواند تهاجم آمریکا و اشغالگران صهیونیست به ایران در میانه رایزنیهای غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن را به یاد بیاورد، اضافه کرد: قویاً ایران را به شرکت مجدد در مذاکرات و ازسرگیری همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تشویق میکنیم!
اقدام خصمانه نیوزیلند علیه ایران در حالی است که قطعنامه مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک در روزهای آتی به پایان میرسد.
