بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه روسیه امروز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مسکو همچنان به راه حل سیاسی و دیپلماتیک در خصوص برنامه هسته‌ای (صلح آمیز) ایران متعهد است. همکاری میان روسیه و ایران پس از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ بر اساس قوانین روسیه و تعهدات بین‌المللی خواهد بود.

وزارت امور خارجه روسیه در این بیانیه اضافه کرد: پیمان جامع مشارکت راهبردی بین روسیه و ایران پایه محکمی را در این زمینه تشکیل می‌دهد. ما از طرف‌های مربوطه می‌خواهیم تا تلاش‌های خود را بر جلوگیری از تشدید تنش‌های جدید متمرکز کنند و آماده‌ایم تا با تمام ابزارهای ممکن این امر را تسهیل کنیم.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی، مسکو در ادامه افزود: تلاش‌های طرف‌های اروپایی در توافق هسته‌ای برای اعمال مجدد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شد، شکست خورده است.

گفتنی است که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مؤید توافق برنامه جامع اقدام مشترک در سال ۲۰۱۵ تصویب شد.

این قطعنامه از ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴ به اجرا درآمد و دوره ۱۰ ساله اعتبار آن فردا شنبه به پایان می‌رسد؛ پس از آن همه محدودیت‌های تسلیحاتی و موشکی مندرج در آن از نظر حقوق بین الملل لغو می‌شود. بر این اساس، آنچه تروئیکای اروپایی در هفته‌های پیش در خصوص حفظ برخی محدودیت‌ها ادعا کردند، فاقد وجاهد بین المللی بوده و غیرقانونی است.