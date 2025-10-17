رالی خانوادگی پلیس راهور؛گامی در جهت نشاط اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در حاشیه برگزاری مسابقه بزرگ رالی خانوادگی کارکنان پلیس راهور اظهار کرد: امروز افتخار داریم در جمع بیش از ۱۱۰ خانواده از کارکنان خوب، پرتلاش و صبور پلیس راهور کشور حضور داشته باشیم که در قالب مسابقه رالی خانوادگی با یکدیگر رقابت میکنند. در پایان این رقابت، ۱۰ خانواده برتر بر اساس شاخصها و آیتمهای تعیینشده انتخاب و معرفی خواهند شد.
وی افزود: در این مسابقه، مهارت نقشهخوانی، حرکت بر اساس برنامه زمانبندی شده، رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و انضباط در مسیر، از جمله معیارهای اصلی انتخاب برندگان است.
سردار حسینی با اشاره به همکاری طولانیمدت پلیس راهور با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: بیش از یک دهه است که مسابقات رالی خانوادگی با مشارکت این کانون برگزار میشود. یکی از مأموریتهای اصلی و جدی کانون جهانگردی، ایجاد نشاط و شادابی در جامعه از طریق برگزاری برنامههایی از این دست است؛ اقداماتی که به طور مستقیم با مأموریت ذاتی پلیس راهور در زمینه ارتقای فرهنگ ترافیکی ارتباط دارد.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، موجب جذب سرمایههای اجتماعی و ارتقای فرهنگ رانندگی میشود، اظهار داشت: تجربه نشان داده اینگونه برنامهها میتوانند در نهایت به کاهش سوانح رانندگی و جانباختگان حوادث ترافیکی منجر شوند.
وی به برگزاری رالی خانوادگی به مناسبت هفته دفاع مقدس نیز اشاره کرد و گفت: در این ایام نیز مسابقات رالی ویژه خانوادههای نیروهای مسلح برگزار شد. آمادگی داریم با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این مسابقات را به اقشار مختلف اجتماعی از جمله دانشجویان، اعضای هیئت علمی، سازمانها و موسسات مختلف تسری دهیم.
سردار حسینی در پایان تاکید کرد: پلیس راهور با بهرهگیری از ظرفیت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و همکاری همه اقشار جامعه، میتواند نقشی مؤثر در گسترش نشاط اجتماعی و ارتقای فرهنگ ترافیکی کشور ایفا کند. مطمئناً با تداوم این روند، شاهد کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی در جادهها خواهیم بود.
