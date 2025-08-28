به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رالی تور با حضور موتورسوارانی با موتورهای بالای ۲۵۰ سی‌سی روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد که در جریان برگزاری آن، شرکت‌کنندگان در مدت دو روز مسیر تهران – ساری و بالعکس را طی می‌کنند.

رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن از اهداف اصلی این رویداد است.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در مراسم آغازین این رالی، با اشاره به ضرورت ارتقای فرهنگ ایمنی در رانندگی گفت: علاقه جوانان به موتورسواری را می‌توان در قالب چنین برنامه‌هایی هدایت کرد تا ضمن بهره‌مندی از شور و نشاط سفر، رعایت قوانین برای آنان به یک عادت پایدار تبدیل شود.

همچنین رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی ستاد کل نیروهای مسلح، بر اهمیت رعایت نظم و انضباط در طول مسیر تأکید کرد.

محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، نیز با بیان اینکه شعار این رالی تور «ایمن برانیم، بیشتر بدانیم، سالم بمانیم» انتخاب شده است، اظهار داشت: برگزاری رالی تورها با موضوعات متنوع بخشی از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی کانون هستند.

وی افزود: هر یک از رالی‌ها دارای یک پیوست فرهنگی و مروج یک فرهنگ و پیام هستند که در زمینه‌های مختلف به ویژه ایمنی و گردشگری پایدار و سفرهای مسئولانه برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در این رالی که به همت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی ستاد کل نیروهای مسلح و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حال برگزاری است، پس از یک شب اقامت در ساری، روز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ به تهران بازخواهند گشت.