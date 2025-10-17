۳ نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در شهرستان کوثر کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ زنی سه نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی شهرستان کوثر صبح جمعه با حضور استاندار و معاون عمرانی استانداری اردبیل، نماینده مردم شهرستان‌های خلخال وکوثر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار کوثر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، معاون برنامه ریزی مهندسی شرکت توزیع نیروی برق اردبیل و جمعی از مسئولان در شهرستان کوثر برگزار شد.

ناصر عبداللهیان مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در این آئین با اشاره به ناترازی اخیر انرژی در کشور، اظهار کرد: نقش نیروگاه‌های خورشیدی با مقیاس کوچک در حفظ و پایداری شبکه مهم می‌باشد و امیدواریم با بهره برداری از این نیروگاه، شاهد رشد تولید برق در منطقه باشیم.

وی با اشاره به اینکه شهرستان کوثر تا کنون با احداث ۶۶ دستگاه نیروگاه ۵ کیلواتی خانگی دارای رتبه اول در استان بوده، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری عملیات اجرایی ۷۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان آغاز شده و امروز با آغاز اجرای این نیروگاه به ۷۴ مگا وات رسید و طی ۱۰ روز آینده با آغاز احداث نیروگاه ۱۲ مگاواتی در پست ۲۳۰ این مقدار به ۸۶ مگاوات افزایش خواهد یافت.

رئیس کارگروه پدافند غیر عامل استان اردبیل در ادامه به ارزیابی مثبت نیروگاهای خورشیدی از دیدگاه پدافند غیر عامل اشاره کرده و افزود: مزیت این نیرگاهها تزریق مستقیم به شبکه در خود محل می‌باشد اگر در هر فیدری بیش از نصف بار مصرفی را از طریق نیروگاه خورشیدی تأمین و وارد مدار شود در زمان ناترزی انرژی وخاموشی های مدیریت بار برای فیدر مذکور خاموشی اعمال نخواهد شد.



مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: با بررسی‌های بعمل آمده شهرستان کوثر بهترین موقعیت آب هوایی را در استان جهت توسعه و احداث نیروگاه‌های خورشیدی را دارا می‌باشد.

