گذر از پیک بار مصرف در اردبیل، نیازمند همکاری و همیاری مشترکین است

ناصر عبدالهیان در گفت‌و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با افتخار برای بیش از ۶۰۰ هزار مشترک، خدمات ارائه می‌دهد و تمامی تلاش مجموعه برق استان بر این است که با برنامه ریزی صحیح و مدون، انرژی برق تمامی هم استانی‌های ارجمند تأمین شود.

وی با عنوان اینکه زندگی بدون برق در عصر ارتباطات و تکنولوژی کنونی، تقریباً غیرممکن است؛ افزود: وابستگی شدید سایر حوزه‌ها از جمله آب، گاز و مخابرات به این انرژی پاک، نقش و اهمیت رسالت شرکت‌های توزیع برق را در کشور، بیش از پیش آشکار می‌سازد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به تغییر اقلیم، کاهش قابل توجه نزولات آسمانی، ازدیاد بی سابقه دمای هوا و افزایش استفاده در بکارگیری لوازم برقی سرمایشی، گفت: این عوامل، از اصلی‌ترین دلایل وجود ناترازی در طی سالهای اخیر است. از این‌رو، نقش همیاری و مشارکت شهروندان در گذر موفق از پیک بار تابستان و زمستان، امری لازم و ضروری به شمار می‌رود.

عبداللهیان با عنوان اینکه ساعات پیک مصرف از ۱۱ تا ۱۷ و ۱۸ تا ۲۳ شب می‌باشد گفت: از شهروندان عزیزی که همواره یاریگر شرکت توزیع در مدیریت مصرف صحیح هستند انتظار داریم با اعمال راهکارهای ساده از جمله قرار دادن درجه کولر روی ۲۴ درجه (دمای آسایش)، عدم استفاده از لوازم برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف، خاموش کردن لامپ‌های اضافی و استفاده حداکثری از روشنایی روز، در حفظ و پایداری شبکه، یاریگر ما باشند.

وی با اشاره به صرفه‌جویی ۷ مگاواتی حاصل از صرفه‌جویی در خاموشی یک در میان چراغ‌های معابر اصلی شهرهای استان، افزود: در کنار خاموشی اتوماتیک روشنایی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرها در ساعات نیمه شب، تشکیل اکیپ‌های بازرسی برای نظارت میدانی و راهنمایی میزان برق مصرفی سازمانها و ادارات استان نیز در دستور کار شرکت توزیع برق استان قرار دارد.

عبدالهیان با اظهار تأسف از مصرف ۲ هزار و ۵۰۰ مگاواتی ماینرهای غیرمجاز در کشور خبر داد و افزود: در نیمه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف و جمع آوری شده است و به جهت لزوم مقابله جدی با استخراج غیرمجاز رمز ارز، از شهروندان مسئولیت پذیر درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، ضمن اطمینان از محرمانگی، اطلاعات آن را به درگاه اینترنتی www.tavanir.org.ir/samaat و یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال و از پاداش یک تا دویست میلیون تومانی برخوردار شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به گستردگی و آفتاب‌گیر بودن بخش وسیعی از مناطق کشور افزود: این مزیت خدادادی، ظرفیت بالایی برای توسعه انرژی‌های خورشیدی را در استان ایجاد کرده است که بر این اساس و طبق برنامه دولت، ظرفیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان ۳۷۵ مگاوات پیش‌بینی شده که تاکنون برای ۱۷۷ مگاوات آن مجوز صادر و عملیات اجرایی بخشی از این پروژه‌ها آغاز شده است.