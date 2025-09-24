عبداللهیان: رشد و توسعه انرژی خورشیدی در استان اردبیل چشمگیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عبداللهیان صبح چهارشنبه در بازدید از نیروگاههای خورشیدی در حال احداث در اردبیل اظهار کرد: تاکنون ۳ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳ مگاوات توسط سرمایهگذاران به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: در راستای توسعه استفاده از انرژی پاک، در ۱۹ اداره و ۳۲ ساختمان اداری استان اردبیل سامانههای خورشیدی با ظرفیت مجموع ۲۸۷ کیلووات نصب و راهاندازی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در ادامه گفت: تاکنون ۲۸۷ سامانه خورشیدی خانگی و حمایتی با ظرفیت کلی ۱۵۸۵ کیلووات نیز در سطح استان نصب و به بهرهبرداری رسیده است.
عبداللهیان با اشاره به برنامههای شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل افزود: احداث نیروگاه خورشیدی در ۱۳ ساختگاه با ظرفیت مجموع ۳۹ مگاوات در دستور کار این شرکت قرار دارد که از این میان، عملیات اجرایی ۴ ساختگاه با ظرفیت ۱۲ مگاوات در شهرستانهای نمین، انگوت و خلخال آغاز شده است.
وی اظهار داشت: در مجموع، احداث ۵۹ ساختگاه با ظرفیت کلی ۱۷۷ مگاوات در برنامه شرکت توزیع برق استان اردبیل قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۸۲ ساختگاه با ظرفیت مجموع ۲۴۶ مگاوات به بخش خصوصی واگذار شده که نشاندهنده استقبال سرمایهگذاران از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان است.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم گفت: استفاده از نیروگاهها و سامانههای خورشیدی مزایای فراوانی دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به حفظ محیط زیست، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش امنیت انرژی در استان اشاره کرد.
عبداللهیان اظهار داشت: آینده صنعت برق استان اردبیل بهسوی انرژیهای پاک و پایدار در حرکت است و تحقق این چشمانداز نیازمند همراهی و مشارکت تمامی مردم و سرمایهگذاران خواهد بود.
