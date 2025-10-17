به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بینالمللی مستقر در وین امروز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که توافق هستهای را در سال ۲۰۱۵ تأیید کرد، بود فردا منقضی میشود.
نماینده دائم روسیه در نهادهای بینالمللی مستقر در وین در این خصوص ادامه داد: برجام دیگر وجود نخواهد داشت. آژانس بینالمللی انرژی اتمی فقط در چارچوب توافق جامع پادمان ها درباره ایران بحث خواهد کرد. ما شاهد وضعیت جدیدی پیرامون برنامه هستهای ایران هستیم.
گفتنی است که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مؤید توافق برنامه جامع اقدام مشترک در سال ۲۰۱۵ تصویب شد.
این قطعنامه از ۲۶ مهرماه ۱۳۹۴ به اجرا درآمد و دوره ۱۰ ساله اعتبار آن فردا شنبه به پایان میرسد؛ پس از آن همه محدودیتهای تسلیحاتی و موشکی مندرج در آن از نظر حقوق بین الملل لغو میشود. بر این اساس، آنچه تروئیکای اروپایی در هفتههای پیش در خصوص حفظ برخی محدودیتها ادعا کردند، فاقد وجاهد بین المللی بوده و غیرقانونی است.
