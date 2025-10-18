آزاده آریایی طراح و تولیدکننده لباس، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرحهای پاییزی گفت: ما دو بخش تولید داریم؛ یکی از بخشها مربوط به تولید لباسهای بیرونی و دیگری مربوط به تولید لباسهای مجلسی و مهمانی اختصاص دارد. درباره لباسهای مجلسی و مهمانی، به دلیل محدودیتهای وارداتی که به نوعی میتوان گفت بهطور قابل توجهی اعمال شده، تولید در این حوزه گسترش یافته است. این محدودیتها یا ناشی از قیمت بالای دلاری یا به دلیل کاهش تعاملات با کشورهایی مانند ترکیه، نسبت به قبل هستند. خدا را شکر این موضوع سبب شده ارزش داخلی تولید افزایش پیدا کرده و تولید لباسهای مجلسی یکی از فعالیتهای اصلی ما باشد.
وی ادامه داد: در بخش لباسهای بیرونی، تمرکز ما بیشتر روی کتها و پالتوهای مد روز است. امسال مدلهایی مثل ترنچکتهای بلند، کتهایی تا قوزک پا و شلوارهای آزاد بسیار محبوب شدهاند. این لباسها اغلب به صورت ست کامل طراحی میشوند؛ مثلاً کت و شلوار همراه با جلیقه یا کت و دامن بلند با جلیقه. از نظر جنس پارچه نیز فعلاً از استفاده از پارچههای ضخیم مثل فوتر پرهیز کردهایم، چرا که مطمئن نیستیم امسال زمستان سردی همانند گذشته خواهیم داشت یا خیر. این تغییرات آب و هوایی و عدم پیشبینی دقیق فصلها، چالشی برای ما ایجاد کرده است.
محصولاتمان را در همان قالب لباسهای پاییزه تولید میکنیم
این طراح لباس با اشاره به طرحهای زمستانی تأکید کرد: در تولیدات قبلی معمولاً کارهای سنگینتر و گرمتر با پارچههایی که آسترهای ضخیم داشتند رایج بودند، اما اکنون با توجه به زمستانهای معتدل و گرم، تقاضا برای چنین لباسهایی کاهش یافته است. بنابراین سعی میکنیم محصولاتمان را تا حد امکان در همان قالب لباسهای پاییزه تولید کنیم تا پاسخگوی فصل زمستان نیز باشند.
وی افزود: از نظر رنگبندی بیشتر از رنگهایی که مرتبط با فصل هستند استفاده میکنیم، مانند بادمجانی، بنفش و زرشکی که رنگهای متداول پاییز هستند. با این حال، رنگهای عمومی و پرکاربرد مثل طوسی، قهوهای، سرمهای و مشکی نیز همچنان تقاضای زیادی دارند. مخصوصاً امسال قهوهای به دلیل مد شدن بیشتر در طراحیهای چرمی ما دیده میشود.
آریایی گفت: فصلی که هماکنون سپری میکنیم، فضای جهانی هم به سمت پوشاکهای آزاد، بلند و پوشیده حرکت کرده است؛ لباسهایی که معمولاً کل بدن را میپوشانند. در نتیجه در حال حاضر از این نظر مشکلی نداریم. البته گاهی اوقات مثل سال گذشته یا حتی یک سال قبلتر، لباسها به سمت مدلهای کوتاه مانند کراپ و بسیار تنگ گرایش پیدا میکردند. در آن مواقع ما نمیتوانستیم فرم اصلی و پایهای لباس را نادیده بگیریم. چراکه اگر این فرمها را کنار بگذاریم، زیبایی و تناسب ظاهری لباسها از بین میرود. برای مثال، اگر در زمانی که لباسهای آزاد مد هستند، کسی لباس خیلی تنگ بپوشد یا برعکس، تطابق با روند مد را از دست میدهد. این باعث میشود تناسب و هماهنگی در پوشش از بین برود و نوعی ناهماهنگی ایجاد شود.
وی یادآور شد: اصول کلی طراحی پوشاک، معمولاً بر اساس فرم ثابت آنها استوار است. برای مثال، وقتی مدلهای کوتاه و شلوارهای تنگ ترند میشوند ما سعی میکنیم با حفظ فرم عمومی لباس، طراحیها را با مفاهیم فرهنگی خودمان هماهنگ کنیم. این یعنی میتوان زیر قطعات کوتاه، یک بلوز بلند اضافه کرد یا به جای شلوار لگ، از شلوار معمولیتری استفاده کرد تا تعادل بیشتری به وجود آید. به این ترتیب، ضمن حفظ فرم زیباییشناسی لباس، آن را متناسب با فرهنگ داخلی تطبیق میدهیم.
در ایران نفوذ تبلیغات بینالمللی بسیار پایین است
این طراح لباس با اشاره به موضوع تبلیغات گفت در ایران نفوذ تبلیغات بینالمللی بسیار پایین است و همین موضوع کار را برای تولیدکنندگان دشوارتر میکند. فضای تبلیغات جهانی تأثیر مستقیمی بر ترندها دارد و اکثر مدهای رایج از طریق این تبلیغات به جریان افتاده و صادر میشوند. گاهی اوقات حتی ترندهایی از شرق آسیا یا ژاپن به مدهای روز دنیا تبدیل میشوند؛ بنابراین ما نمیتوانیم این روندها را کاملاً نادیده بگیریم. اگر بخواهیم از آنها کاملاً دوری کنیم، اجرای تولید برای ما بسیار چالشبرانگیز خواهد شد. به همین خاطر همواره نگاه ما باید به ترندهای جهانی باشد ولی تلاش کنیم آنها را با فرهنگ و شرایط جامعه خودمان تطبیق دهیم.
وی با اشاره به برنامهریزی برای طرحها گفت: برای طراحیهای ما که در شأن هویت ایرانی باشد، معمولاً بین ۳ تا ۶ ماه زمان صرف میکنیم. برای اجرای طراحی نیاز است که ترندها را بهخوبی بشناسیم و همزمان اتفاقاتی که در کشور رخ میدهد را نیز مورد توجه قرار دهیم. یکی از این موارد میتواند تغییرات فصلی یا حتی قوانین جاری باشد. مثلاً همین حالا که قانون عفاف و حجاب تغییر کرده این موضوع بدون شک روی انتخابها، طراحیها و روند کاری ما تأثیر میگذارد.
آریایی گفت: شناخت دقیق مخاطب، انجام تحقیقات لازم درباره نیازهای او و درک سطح اقتصادی خریدار بسیار اهمیت دارد. باید بدانیم که او چگونه میتواند خرید کند و ما چگونه میتوانیم پارچهای متناسب با نیاز او تهیه کنیم تا در نهایت محصولی ارائه شود که هم کیفیت مطلوب داشته باشد و هم از نظر قیمتی برای مخاطب قابل دسترس باشد.
