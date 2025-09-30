سحر تلقانی تولیدکننده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرحهای روز پاییزی گفت: در مجموعهمان بر اساس تجربه و همچنین گرایههای (ترندها) روز، مدلهای متنوع و بهروز برای بانوان طراحی کردهایم. علاوه بر رنگهای متناسب با فصل پاییز، به جنس پارچه نیز توجه ویژهای داریم تا محصول نهایی هم زیبا و هم کاربردی باشد.
وی افزود: فرآیند طراحی و تولید در مجموعهمان کاملاً تخصصی و تیمی است. ما یک اتاق فکر و تیم طراحی حرفهای داریم که ماهها زمان صرف بررسی گرایهها (ترندها)، انتخاب پارچه، الگوسازی و جزئیات فنی میکنند. سپس نمونهدوزی و بررسیهای کیفی انجام میشود تا محصولی که به مرحله تولید میرسد، هم از نظر زیبایی و هم از نظر استانداردهای پوشش و کاربرد، در سطح مطلوب باشد. به همین دلیل هر بخش از مجموعه، از طراحی تا دوخت نهایی، در هماهنگی کامل فعالیت میکند تا خروجی کار دقیقاً با نیاز و سلیقه مشتریان همخوانی داشته باشد.
این تولیدکننده گفت: در طراحیها، توجه به استایل و تناسب اندام اهمیت ویژهای دارد؛ بهگونهای که لباسها علاوه بر گرما و راحتی، فرم متعادل و شیکی به ظاهر بانوان بدهند و در فعالیتهای روزمره نیز دستوپاگیر نباشند. برای بانوان محجبه و چادری نیز مدلهایی در نظر گرفتهایم که ضمن تأمین گرما، زیر چادر سبک، راحت و متناسب باشند و در عین حال استایل شیک و آراستهای ایجاد کنند.
وی افزود: در برخی تولیدات، استفاده از فناوری نانو در پارچهها مد نظر قرار گرفته تا از جذب آلودگی و حتی گلولای جلوگیری شود و راحتی مصرفکننده افزایش یابد. هدف ما این است که بانوان علاوه بر زیبایی و شیک بودن، آسایش و کاربردی بودن را نیز تجربه کنند.
این کارآفرین حوزه پوشاک گفت: امروز شیکپوشی برای نسل جوان، میانسال و حتی سالخورده اهمیت زیادی دارد و ما در طراحیها این موضوع را در نظر گرفتهایم. اما در مسیر تولید با چالشهای متعددی روبهرو هستیم؛ از جمله کمبود تولید پارچه در داخل کشور و نیاز به واردات توسط تجار که باعث میشود در بسیاری مواقع کالیتههای رنگی ناقص باشد و انتخابها محدود شود. همچنین افزایش نرخ ارز و مشکلات تورمی کار تولید را سختتر کرده است.
تلقانی گفت: با وجود تمام این محدودیتها، تلاش ما بر حفظ واحد تولید، نگه داشتن نیروی کار و تأمین نیاز بانوان با طرحهایی شیک، کاربردی و متناسب با فصل و ترندهای روز متمرکز است. طرحهای پاییز و زمستان مجموعه کیمیای سحر نیز بهگونهای طراحی شدهاند که در ویترین فروشگاهها جلوه و جذابیت ویژهای داشته باشند و انتخابی مطمئن برای مخاطبان ما باشند.
