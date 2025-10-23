تغییر ذائقه جامعه با دیده شدن تولیدات محصولات حجاب

مرضیه اِیوَتین فعال حوزه طراحی و تولید محصولات عفاف و حجاب، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرحهای پاییزی عرضه شده در بازار گفت: کار تولید را از سال ۹۷ آغاز کردیم. درباره فصل پاییز باید بگوییم که ما به طور خاص تلاش میکنیم از المانهای ایرانی-اسلامی در طراحیهای خود بهره ببریم. هدف ما این نیست که لباسهایی مشابه آنچه معمولاً در بازار است، تولید کنیم؛ لباسهایی نظیر بارانی یا مدلهایی که در ایران و جهان رایج هستند. ما همواره سعی داریم با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد برندمان، محصولاتی خاص و متفاوت برای مخاطبان خود ارائه دهیم.
وی ادامه داد: در کالکشن پاییز تمرکز زیادی روی انتخاب رنگها داریم، زیرا رنگهای پاییزی جلوهای گرم و جذاب دارند که کاملاً با این فصل تناسب دارد. تلاش میکنیم از ترکیب درست این رنگها در طراحی استفاده کنیم. علاوه بر این، لباسها طوری طراحی میشوند که مناسب چهار فصل باشند.
اِیوَتین یادآور شد: پارچههایی که استفاده میکنیم قابلیت سازگاری با همه فصلها را دارند. برای مجموعه پاییز معمولاً یک لایه اضافی مانند کت، جلیقه یا شنل به لباسها اضافه میکنیم تا علاوه بر حفظ زیبایی و کارایی، هماهنگی بیشتری با فصل پاییز داشته باشد.
این فعال حوزه طراحی گفت: در گذشته تاریخی و فرهنگی خودمان، همواره لباسهای پوشیده و فاخر را بر تن میکردیم. در واقع برهنگی در پوشش ما دیده نمیشد، چراکه این نوع پوشش صرفاً برای گروههای خاصی مانند کنیزکان به کار میرفت. اما در میان اقشار مرفه و کسانی که جایگاه ویژهای داشتند، استفاده از لباسهای پوشیده امری رایج و مورد توجه بود.
ضرورت تلفیق المانهایی از پوششهای تاریخی، سنتی و مدرنیته
وی افزود: در طراحیهای امروزیمان تلاش میکنیم تا با تلفیق نمادهایی از پوششهای تاریخی و سنتی و مدرنیته، لباسهایی خلق کنیم که نهتنها سلیقه جامعه فعلی را در بر بگیرند، بلکه یادآور هویت غنی و باوقار گذشته نیز باشند.
اِیوَتین اظهار کرد: فرهنگ ما همواره با پوشیدگی تعریف شده و برخلاف برخی از عناصر وارداتی غربی، همچنان ریشههای عمیقی در این ارزشها داریم. به همین دلیل، ما در تمام طرحهای خود این اصل را رعایت کرده و بر آن هستیم که هویت ایرانی را در طراحیهایمان برجسته کنیم.
وی یادآور شد: خوشبختانه این نوع طراحیها مورد استقبال نسل جوان، بهویژه دختران امروزی قرار گرفته است. آنها چنین ترکیبی از اصالت و مدرنیت را میپسندند و ما تلاش میکنیم تا مطابق با ذائقه آنها طرحهایی خلق کنیم که برایشان جذاب و کاربردی باشد.
این تولیدکننده صنعت پوشاک گفت: برای ما اهمیت زیادی دارد که برای مخاطبانمان همیشه محصولات جدید و خلاقانهای عرضه کنیم. ما تلاش میکنیم از طرحهای تکراری دور باشیم و تا کنون تمامی طرحهایی که در صفحه خود ارائه دادهایم، کاملاً منحصربهفرد و متفاوت بودهاند. ایجاد این تفاوت برای مخاطبانمان یک اصل اساسی است و برای دستیابی به آن زمان قابلتوجهی صرف میکنیم.
وی افزود: فرآیند طراحی کالکشنهای فصلی معمولاً حدود دو تا سه ماه زمان نیاز دارد. ما نه تنها طرحهای پارچه را طراحی میکنیم، بلکه این فرآیند از مراحل اولیه مانند طراحی دستی و نقاشی شروع میشود و سپس وارد فاز دیجیتالیسازی میشود. بعد از آن چاپ پارچه انجام شده و مرحله الگوسازی فرا میرسد. هرکدام از این بخشها به طور دقیق توسط تیم ما انجام میشوند و وقت و انرژی زیادی صرف میشود تا نتیجه نهایی بهترین کیفیت را داشته باشد.
اِیوَتین گفت: در انتخاب پارچهها نیز دقت بسیاری داریم تا از نظر هماهنگی، کیفیت و بافت، انتظارات ما را برآورده کند. یکی از اهداف اصلی ما این است که چاپها و طراحیهای انجامشده بتوانند نتیجهای ارزنده خلق کنند؛ همخوانی مناسب بین جنس پارچه، بافت آن و ترکیب رنگها برای رسیدن به این هدف بسیار اهمیت دارند.
وی افزود: ما و همکارانمان که بهطور جدی وقت و انرژی خود را صرف طراحی میکنیم، تلاش میکنیم تا برای مخاطبانمان ارزش قائل شویم و طرحهایی ارائه کنیم که هم جذابیت بصری داشته و هم از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار باشند. هدف ما این است که محصولاتمان را در دسترس مردم قرار دهیم. در این مسیر چالشهایی همچون ورود کالاهای قاچاق نیز وجود دارد؛ محصولاتی که برخی از آنها حتی با قیمتهای بالاتر عرضه میشوند و باعث میشوند کارهای ما در بازار کمتر دیده شود.
ضرورت ایجاد سکوی مناسب برای تولیدات حجاب
این طراح گفت: مشکل اصلی این است که مخاطبانمان کارهای ما را در سطح بازار به راحتی نمیبینند، مگر اینکه از طریق کانالهای محدودی مثل صفحات اجتماعی، شعب فروش یا نمایشگاهها با ما آشنا شوند. زمانی که افراد از نزدیک محصولاتمان را میبینند، اغلب افسوس میخورند که چرا تا پیش از این با برند ما آشنا نبودهاند یا فرصتی برای شناخت پیش نیامده است؛ بنابراین نیاز است یک سکوی مناسب یا بازاری فراهم شود که برندهایی مانند ما که فعالیتشان کاملاً متمرکز و دغدغه اصلیشان ارائه اصالت، زیبایی و کیفیت به مخاطب است، بتوانند به طور مؤثر دیده شوند و مخاطبان بیشتری به ارزش واقعی محصولاتشان پی ببرند.
وی یادآور شد: برخی کشورها ممکن است اساساً اسلامی نباشند و نظام اسلامی رسمی نداشته باشند، اما برای گروهی از مسلمانان خود اهمیت قائل هستند و فضایی مناسب برای آنها فراهم میکنند. مثلاً یک پاساژ یا مجتمع شیک را به حجاب اختصاص میدهند، فضایی که دائمی است و مردم میدانند همیشه قابل مراجعه است. این باعث میشود محصولات مرتبط را به راحتی تهیه کنند. برخلاف مکانهایی که ممکن است فصلی باشند یا صرفاً براساس تلاشهای فردی و محدود شکل بگیرند، فضای دائمی بیشتر میتواند مخاطبان گستردهتری را جذب کند و نیازهای آنها را پاسخ دهد.
اِیوَتین گفت: بسیاری از تولیدکنندگان برای این گروه خاص تلاش زیادی میکنند و نیاز است که بیشتر دیده شوند. حتی مخاطبانی که الزاماً حجاب کامل ندارند، وقتی زیبایی و پوشیدگی در طراحی لباسها را مشاهده میکنند، ترغیب به استفاده از آنها میشوند. دیده شدن چنین تولیدات و جریانهایی میتواند منجر به تغییر ذائقه جامعه شود، مشابه روندی که در گذشته هم لباسهایی خاص وارد شدند و با ترویج خود نگاه مردم را نسبت به آنها تغییر دادند. همانطور که یک مدل لباس غیرپوشیده به واسطه رواجش در جامعه محبوبیت پیدا میکند، طرحهای پوشیده و زیبا نیز قابلیت همین توسعه را دارند.
این فعال حوزه حجاب گفت: برای دستیابی به این هدف، نیاز به فرهنگسازی با تأکید بر دیده شدن بیشتر وجود دارد. این جریان نه تنها امکان تغییر ذائقه عمومی جامعه را فراهم میکند، بلکه جایگاه و اهمیت تولیدکنندگان این عرصه را پررنگتر جلوه میدهد.
