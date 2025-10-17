  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

امام جمعه میامی: تداوم جنگ ۱۲ روزه به نابودی اسرائیل می‌انجامید

امام جمعه میامی: تداوم جنگ ۱۲ روزه به نابودی اسرائیل می‌انجامید

میامی- امام جمعه میامی با اشاره به توانمندی دفاعی ایران اسلامی گفت: اگر جنگ ۱۲ روزه به ۲۰ روز می‌رسید، اسرائیل محو می‌شد و در روزهای پایانی بیش از ۹۰ درصد موشک‌های ما اصابت می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع ضمن اشاره به صحبت‌های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع خبگان و دانشجویان و … طی سال‌های اخیر بیان کرد: جمع بندی صحبت‌های ایشان در سال‌های اخیر، نقشه راه نخبگان و آینده سازان ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه ایشان نکات بسیاری را خطاب به جوانان بیان کرده اند، افزود: در نگاه کلان هر پنج سخنرانی اخیر معظم له در محور علم به مثابه قدرت پایدار کشور بوده و لذا باید دانست که اگر می‌خواهیم کشور به قدرت برسد یک راه بیشتر ندارد و آن هم علم و آگاهی است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه نخبگان جوان به عنوان حاملان این قدرت محسوب می‌شوند، ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند در صورتی جوانان و نخبگان به سرمایه ملی تبدیل می‌شوند که چند نکته را رعایت کنند که نخستین آنها هویت ملی و آرمانخواهی است.

عزیزی با بیان اینکه نسل جدید و نخبگان علمی ما باید هویت ملی را بدانند و آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی را بشناسند و با همان‌ها جلو بروند، گفت: با این آرمان‌ها و جهاد علمی است که کشورمان به اوج می‌رسد.

وی با بیان اینکه دومین عامل تبدیل نخبگان به سرمایه‌های ملی این است که در تعامل مستمر و موثر با ساختار مدیریتی قرار گیرند و سوم در خط مقدم مرز شکنی علمی حرکت نمایند اخیراً در دانشگاه فردوسی مشهد، جوانی که هیئت علمی بود و حتی ۴۰ سال سن نداشت، به چنان درجه‌ای رسیده که مدرسان داروسازی در کلاس درس این جوان مجرد حضور پیدا می‌کنند و این نشان از عظمت داشته‌های علمی جوانان کشورمان است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه فضای مجازی خوب است اما جوان ما باید بداند که فضای حقیقی مانند کتاب و علم اهم و اجل است، گفت: اگر علم را از جوان بگیریم و او را در فضای مجازی رها کنیم، نمی‌توانیم شاهد تولید علم باشیم.

عزیزی در دیگر بخش سخنان خود به صحبت‌های ترامپ اشاره کرد و گفت: او برای توافق با ایران چند شرط را اعلام کرده و انگار او کدخدا است و ما هم عبد او هستیم اما در جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان دادیم که ما در خاور میانه مولی هستیم و آنان عبد هستند.

وی با بیان اینکه اگر جنگ ۱۲ روزه به ۲۰ روز می‌رسید اسرائیل محو می‌شد، گفت: در این روزهای آخر بیش از ۹۰ درصد موشک‌های ما اصابت می‌کرد و از آن طرف پدافند اسرائیل هم یا عمل نکرد و یا علیه خودشان عمل کرد و این نشان دهنده قدرت ایران اسلامی است.

کد خبر 6625037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها