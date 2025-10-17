به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبههای نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع ضمن اشاره به صحبتهای مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع خبگان و دانشجویان و … طی سالهای اخیر بیان کرد: جمع بندی صحبتهای ایشان در سالهای اخیر، نقشه راه نخبگان و آینده سازان ایران اسلامی است.
وی با بیان اینکه ایشان نکات بسیاری را خطاب به جوانان بیان کرده اند، افزود: در نگاه کلان هر پنج سخنرانی اخیر معظم له در محور علم به مثابه قدرت پایدار کشور بوده و لذا باید دانست که اگر میخواهیم کشور به قدرت برسد یک راه بیشتر ندارد و آن هم علم و آگاهی است.
امام جمعه میامی با بیان اینکه نخبگان جوان به عنوان حاملان این قدرت محسوب میشوند، ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند در صورتی جوانان و نخبگان به سرمایه ملی تبدیل میشوند که چند نکته را رعایت کنند که نخستین آنها هویت ملی و آرمانخواهی است.
عزیزی با بیان اینکه نسل جدید و نخبگان علمی ما باید هویت ملی را بدانند و آرمانهای امامین انقلاب اسلامی را بشناسند و با همانها جلو بروند، گفت: با این آرمانها و جهاد علمی است که کشورمان به اوج میرسد.
وی با بیان اینکه دومین عامل تبدیل نخبگان به سرمایههای ملی این است که در تعامل مستمر و موثر با ساختار مدیریتی قرار گیرند و سوم در خط مقدم مرز شکنی علمی حرکت نمایند اخیراً در دانشگاه فردوسی مشهد، جوانی که هیئت علمی بود و حتی ۴۰ سال سن نداشت، به چنان درجهای رسیده که مدرسان داروسازی در کلاس درس این جوان مجرد حضور پیدا میکنند و این نشان از عظمت داشتههای علمی جوانان کشورمان است.
امام جمعه میامی با بیان اینکه فضای مجازی خوب است اما جوان ما باید بداند که فضای حقیقی مانند کتاب و علم اهم و اجل است، گفت: اگر علم را از جوان بگیریم و او را در فضای مجازی رها کنیم، نمیتوانیم شاهد تولید علم باشیم.
عزیزی در دیگر بخش سخنان خود به صحبتهای ترامپ اشاره کرد و گفت: او برای توافق با ایران چند شرط را اعلام کرده و انگار او کدخدا است و ما هم عبد او هستیم اما در جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان دادیم که ما در خاور میانه مولی هستیم و آنان عبد هستند.
وی با بیان اینکه اگر جنگ ۱۲ روزه به ۲۰ روز میرسید اسرائیل محو میشد، گفت: در این روزهای آخر بیش از ۹۰ درصد موشکهای ما اصابت میکرد و از آن طرف پدافند اسرائیل هم یا عمل نکرد و یا علیه خودشان عمل کرد و این نشان دهنده قدرت ایران اسلامی است.
