به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین عبدالرضا محیالدینی، در خطبههای نمازجمعه این هفته شهر مهریز بر توسعه ورزش در مدارس و اماکن عمومی تأکید کرد و گفت: فراهمآوری محیطهای امن و مناسب برای ورزش بانوان باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد.
خطیب جمعه مهریز با انتقاد از «ادعاهای متزوّرانه» رئیسجمهور آمریکا درباره ایران و منطقه، اظهارات اخیر وی را آمیخته با فریب خواند و افزود: حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، نه دفاع از صلح، بلکه «اقدامی جنایتکارانه و جنگافروز» بود.
محیالدینی، ادعاهای مقام آمریکایی درباره آتشبس در غزه و ادعای محبت جهانی نسبت به رژیم صهیونیستی را کاملاً نادرست و فریبکارانه دانست و خاطرنشان کرد: افکار عمومی جهان و ملتهای عربی به دلیل جنایات مستمر این رژیم، نفرت عمیقی از آن دارند که در قالب تظاهرات گسترده علیه آن متجلی شده است.
وی افزود: این واقعیات، دروغگویی و نفاق مقامات آمریکایی را آشکار میسازد و ملت ایران باید در برابر این تبلیغات فریبنده هوشیاری کامل داشته باشد.
امامجمعه شهرستان مهریز با اشاره به تغییر افکار عمومی در خود آمریکا، گفت: بر اساس گزارشها، حدود ۶۸ درصد از مردم آمریکا به دلیل تجاوز، کشتار و ایجاد قحطی برنامهریزی شده در غزه، از حمایت این رژیم جنایتکار دست کشیده و شعار «مرگ بر اسرائیل» سر میدهند. این موضوع، خواست جهانی برای بیرونراندن و نابودی این رژیم پلید از منطقه را نشان میدهد.وی با اشاره به شروط اخیر رئیسجمهور آمریکا برای توافق با ایران، شامل توقف برنامه صلحآمیز هستهای، قطع حمایت از محور مقاومت و بهرسمیتشناسی رژیم صهیونیستی، این شرایط را غیر قابل قبول و نشان از «خوشخیالی و ناآگاهی عمیق» او دانست.
حجت الاسلاممحیالدینی تأکید کرد: مقامات آمریکایی هنوز ایران اسلامی و رهبری حکیمانه آن بهویژه حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) را بهدرستی نشناختهاند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب با مواضع قاطع و هوشمندانه خویش، همواره هرگونه تحمیل و زورگویی بهنظام جمهوری اسلامی ایران را رد کرده و از عزت، استقلال و اقتدار این مرزوبوم در برابر تمامی توطئهها دفاع نمودهاند.
نظر شما