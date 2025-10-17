به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا در اجلاسیه شرم الشیخ و در کنست اسرائیل، ابراز کرد: ترامپ در دو سخنرانی بازهم درباره ایران اظهار نظر و البته اهانت کرد.

وی افزود: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد بعد از جنگ ۱۲ روزه طی عملیات مشترک با اسرائیل ابر سیاه را کنار زدیم و خلاصه کلام او این بود که قدرت هسته‌ای ایران را از بین برده ایم و حتی می‌گوید ایران هسته‌ای برای کشورهای دیگر مضر است.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه سیاست همیشگی امریکا سیاست نخ نمای ایران هراسی است، گفت: اینکه کشورهای منطقه و مردم باید همیشه از ایران بترسند، سیاست القائی آمریکا و استکبارگران است تا بتوانند ظلم خودشان را توجیه نمایند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه تلاش آمریکا این است که بتواند منافع خود و اسرائیل را تامین کند و برای همین سیاست ایران هراسی را در دستور کار دارد، بیان کرد: بعد از انقلاب اسلامی آمریکا منافع خودش را در خظر دید زیرا دستش از کشورمان کوتاه شد و حتی محور مقاومت شکل گرفت و در برابر استکبار قد علم کرد.

وی با بیان اینکه همه این موارد سبب شد تا منافع آمریکا و استکبارگران و رژیم صهیونیستی به خطر بیافتد، افزود: در تمام این ۴۶ سال آمریکا در تلاش است تا ایران هراسی را ترویج دهد و سعی کند که بگوید ایران هسته‌ای برای همه کشورهای منطقه خطرناک است.

امام جمعه مهدیشهر ادامه داد: یکی از منافعی که آمریکا دنبالش است، این است که بازاری برای فروش سلاح‌های خودشان در منطقه ایجاد کنند زیرا این کشور می‌خواهد کاسبی کند و چه چیزی بهتر از اینکه ایران را خطرناک جلوه داده و از گاو های شیرده منطقه بدوشند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه آمریکا دنبال منفعت است، تاکید کرد: دومین منفعتی که دنبالش هستند این است که سلطه نظامی و سیاسی و امنیتی شأن را در منطقه داشته باشند و اگر قرار باشد کشورهای منطقه از الگوی انقلاب ایران استفاده کنند، آمریکا نمی‌تواند به این سیاست دست پیدا کند لذا می‌بایست اینجا ایران هراسی را ترویج دهد.